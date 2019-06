BComú descarta un tripartit amb ERC i PSC a Barcelona pels «vetos creuats»

Barcelona en Comú va constatar que l'opció de formar un tripartit amb ERC i PSC està descartada, després de les reunions que l'equip negociador ha mantingut aquests dies amb les dues formacions. BComú considera que a les eleccions del 26 de maig els ciutadans van donar un «mandat clar de configurar un govern d'esquerres a la ciutat», però que «ni ERC ni PSC han sortit dels blocs ni dels vetos creuats».

Per part seva, el líder del PSC a Barcelona, Jaume Collboni, va instar l'alcaldessa en funcions, Ada Colau, a avançar en un acord que garanteixi un govern de BComú i el PSC. «Ens trobem en el compte enrere del ple i continuem mantenint la nostra mà estesa per fer possible aquest acord de progrés i no subordinar al procés independentista» la ciutat. «Per fer aquesta investidura hem de fer un acord que garanteixi que hi hagi un govern de coalició» entre BComú i el PSC després del ple de dissabte, va defensar, tot destacant que els socialistes mantenen les converses però que el temps va passant i que s'han d'anar concretant detalls.

Paral·lelament, el líder de Barcelona pel Canvi-Cs a l'alcaldia de Barcelona, Manuel Valls, segueix ferm en el seu compromís d'«evitar que l'independentisme s'apoderi de Barcelona» i espera que dissabte que ve s'imposi «l'esperit de responsabilitat» en la constitució del ple consistorial. Preguntat per les declaracions d'ahir del líder de Cs, Albert Rivera, en el sentit que prefereix un alcalde del PSC per a Barcelona perquè considera «independentista» la candidata dels comuns Ada Colau, fonts de l'entorn de Valls van afirmar que aquest no respondrà perquè «no vol entrar en polèmiques inútils».

L'exalcalde de Barcelona i líder del PDeCAT a l'Ajuntament, Xavier Trias, va rebre la vara de comandament d'honor, una distinció que s'entrega als batlles quan abandonen el consistori.