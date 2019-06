Budó va esbroncar un edil a la Garriga per saludar en castellà un col·lectiu andalús

L'incident de la nova portaveu del Govern català, Meritxell Budó, negant-se dimarts a respondre una pregunta en castellà durant la seva compareixença davant els mitjans de comunicació no va ser la seva primera polèmica en matèria lingüística. Fa poc més d'un any, quan era alcaldessa de la localitat barcelonina de la Garriga, la dirigent del PDeCAT va protagonitzar un incident semblant esbroncant un regidor de Ciutadans (Cs) per fer servir el castellà en la seva salutació al col·lectiu andalús durant un ple.

Els fets es van produir el 28 de febrer de 2018 al ple de l'Ajuntament de la Garriga, amb motiu de la celebració del Dia d'Andalusia. Ángel Guillén, regidor de Cs, va dirigir unes paraules de felicitació a la comunitat andalusa d'aquest municipi en castellà, quelcom que va semblar molt greu a l'avui consellera de la Generalitat. Budó, indignada i en to irat, va retreure al regidor que no emprés el català, tal com es pot apreciar en un àudio. Segons Crónica Global, Budó va utilitzar com a argument el fet que els ciutadans d'origen andalús a Catalunya ja entenen el català i, per tant, no se'ls ha de parlar en una altra llengua diferent, quelcom que , segons la seva opinió, és una cosa «trista i preocupant».