Collboni celebra el "compromís" de Colau per fer govern amb el PSC

El candidat del PSC a l'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrat el "compromís explícit" de la candidata de BComú, Ada Colau, per fer un "tàndem de progrés" a l'Ajuntament de Barcelona. Collboni considera que "ha fet un pas molt important" en ser "clara i explícita vinculant la investidura a un govern de socialistes i comuns". Ha a indicat que malgrat això el PSC no renuncia a presentar un candidat a la sessió d'investidura: " Davant qualsevol eventualitat, que ara que no contemplem, hem de poder presentar el nostre candidat a l'elecció". Collboni també s'ha referit a la possibilitat que una abstenció d'ERC per la investidura de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol pogués tenir conseqüències a l'Ajuntament de Barcelona afirmant que "Barcelona no serà moneda de canvi de res, perquè algú que s'estima Barcelona no la posa a subhasta". "Crec que ERC es torna a equivocar i que sembla que no conegui el PSC", ha reblat.

Collboni ha exposat que es va comprometre a la "triple garantia" de treballar per fer un govern progressista, que fos un bon govern i que no "subordinés" Barcelona al procés independentista, tres punts que considera que només es poden complir amb l'acord del PSC amb BComú que cada vegada veu més a prop. Tot i que "les converses no han estat fàcils ni senzilles" ha celebrat haver arrancat aquest "compromís" d'Ada Colau i els altres membres de la direcció del seu partit.L'alcaldable socialista ha exposat que amb ERC hi ha "una diferència insalvable" perquè "és evident que el candidat d'ERC ha reiterat la idea que el resultat electoral era un èxit de l'independentisme i per això havia de ser capitalitat i centralitat de l'independentisme", un aspecte amb el que ha expressat la seva disconformitat perquè ha dit que "el 60% electors van votar opcions no independentistes i el 60% opcions progressistes".

No ha reconegut cap exigència concreta o línia vermella a Colau durant les negocioacions que han tingut. Ha expressat, no obstant, que el govern bipartit per Barcelona que defensa ha de ser "progressista i no subordinat", que "ha de posar Barcelona per sobre de tot com a prioritat" i ha d'estar "al servei de la gent, no de cap causa política". Ha insistit també en que l'acord amb Colau ha de servir perquè Barcelona "torni a la bona política, en el sentit de la neutralitat institucional i la legalitat, el respecte a la Constitució, l'Estatut d'autonomia i la Carta Municipal".Pel que fa a la consulta dels inscrits de BComú sobre si prefereixen un acord amb el PSC o amb JxCat, Collboni ha dit que serà "absolutament respectuós" amb el procés del partit d'Ada Colau i ha declinat llançar un missatge per les persones que han de participar en aquesta votació quan li ho ha demanat un periodista ja que considera que "no seria bo" i que en tot cas "ho han de fer els líders de BComú internament", ha considerat.