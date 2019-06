ÚLTIMES DEFENSES

oc abans d'ahir a la tarda, Jordi Pina va treure els colors a la cara dels fiscals perquè, després de més de 50 sessions de judici, amb proves testificals i pericials que deixaven aspectes de la causa perfectament resolts, en els seus escrits de càrrec demostraven que els entrava per una orella i els sortia per l'altra. Va exposar casos flagrants com el fet de seguir considerant malversació el registre de catalans a l'estranger, quan el seu objectiu és oferir oportunitats als residents fora de Catalunya com el carnet jove o les colònies d'estiu. Ahir al matí, Marina Roig, advocada de Jordi Cuixart, que muntà una defensa entorn dels paràmetres internacionals sobre el dret de reunió i la desobediència civil pacífica tot denunciant l'aplicació del dret penal de l'enemic i de fer judicis d'«autor», va anar més enllà argumentant que la unitat d'Espanya no podia condicionar el procediment. «Criminalitzar la mobilització popular seria un greu error». El seu defensat no havia fet altra cosa que demanar tranquil·litat i ordre a tot el període candent de la tardor del 2017. No podia ser imputat per cap delicte. Olga Arderiu, defensora de Carme Forcadell, va anar encara més enllà demostrant mentides flagrants com la de l'agent que va veure la presidenta del Parlament el matí de 20-IX dins un cotxe en contra direcció per Via Laietana animant la ciutadania des de la finestreta («Com? Per telepatia?», ironitzà) o la de la lletrada de justícia que havia sentit parlar Forcadell per megàfon des de la seu d'Economia (mai no ho va fer). I, aleshores, a aquest cronista-espectador se li planteja un interrogant: la sala, davant de mentides flagrants com aquestes, no farà res? (Durant el judici s'avisava els testimonis que podien incórrer en delicte i de mentides n'hi ha hagut de monumentals, especialment per part de Diego Pérez de los Cobos. Verba volant?)

Judit Gené, en defensa de Meritxell Borràs, no es deixà res per verd i acabà titllant d'abusiva i arbitrària l'acusació de Vox tot instant la Sala a prendre mesures. El matí acabà amb la defensa de Dolors Bassa per Mariano Bergés, que demostrà que no va incórrer en cap dels delictes que se li imputen. Faltava veure, a la tarda, l'última defensa i l'última paraula dels acusats. Avui en parlarem.