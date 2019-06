La militància dels Comuns avala un acord amb el PSC amb Colau d'alcaldessa de Barcelona

Colau en la roda de premsa on ha detallat els resultats de la consulta | ACN

Ada Colau ha rebut l'aval dels inscrits a Barcelona en Comú (BComú) per un pacte amb el PSC amb ella d'alcaldessa de la ciutat. Aquesta opció ha rebut el suport del 71,43% dels inscrits que han participat en la consulta que s'ha fet entre les persones inscrites al partit.

L'altra opció, la d'un acord amb ERC amb Ernest Maragall com a alcalde, ha rebut el suport del 28,57%. En el procés hi ha hagut una participació del 40,42%, amb 4.042 vots de les gairebé 10.000 persones que formaven el cens. L'opció guanyadora ha obtingut 2.887 vots, mentre que la de pactar amb ERC ha estat secundada per 1.155 inscrits.