Quim Torra lamenta que «la resposta del Govern central sempre és no»

El president de la Generalitat, Quim Torra, va mantenir la seva oferta de diàleg al president del Govern, Pedro Sánchez, tot i que va lamentar que «la resposta sempre és no». Ho va dir en la seva compareixença al ple del Parlament per presentar el seu balanç del primer any del Govern, després que la setmana passada es complís un any de la constitució de l'Executiu català. Torra va aplaudir i va dir que «subscriu» l'al·legat final pronunciat al Tribunal Suprem per Jordi Cuixart: «Ho tornarem a fer, és clar que sí. Perquè aquest país té molt clar el que vol: vol la independència», va afirmar.

Va assegurar que en aquest primer any de Govern han intentat dialogar amb l'Estat i va acusar Sánchez d'haver-se aixecat de la taula: «No som nosaltres els que ens hem anat del diàleg». «Tornem a demanar-los que s'asseguin a taula. Aquest és un problema democràtic que només es pot resoldre democràticament i amb un respecte escrupolós amb el que els ciutadans de Catalunya voten», va afirmar.

Va recordar que en l'última sessió del judici de l'1-O al Tribunal Suprem els polítics presos van tornar a reclamar diàleg al Govern i va insistir que hi ha d'haver la figura d'un relator que «doni credibilitat i transparència a les negociacions».

Torra va resumir el balanç del seu primer any com a president en dues expressions: «posar el país en marxa» i «posar-lo a punt», després de reactivar les institucions suspeses per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. El cap del Govern va destacar que aquest procés ha estat «mèrit» de la societat catalana, de tots els agents socials i econòmics, alhora que va denunciar que la «repressió» i la judicialització de la política no ha cessat. Torra també va criticar que l'Estat continua sense complir fiscalment amb Catalunya, alhora que va recriminar a l'oposició que no reclami al Govern espanyol aquestes mancances.