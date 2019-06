Ada Colau és investida de nou alcaldessa de Barcelona amb els vots dels comuns, el PSC i tres regidors de Valls

L'alcaldable de BComú, Ada Colau, ha estat investida de nou alcaldessa amb els vots dels deu regidors dels comuns, els vuit del PSC i tres de Barcelona pel Canvi-Cs, la candidatura liderada per l'exprimer ministre francès Manuel Valls. Amb el suport dels 21 regidors que marquen la majoria absoluta necessària per ser investida alcaldessa, Colau s'ha imposat així al candidat d'ERC, Ernest Maragall, que serà el líder de l'oposició malgrat encapçalar la llista més votada a les eleccions del 26 de maig. Després que les bases de BComú avalessin l'aposta de la direcció de fer un govern amb el PSC, cosa que ha permès a Colau ser investida de nou alcaldessa, els comuns començaran ara les negociacions amb els socialistes per formar govern.