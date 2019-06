Una dona de 88 anys mor en l'incendi d'un pis a Terrassa

Imatge de l'immoble afectat per les flames

Imatge de l'immoble afectat per les flames | Bombers de la Generalitat

Una dona de 88 anys ha mort aquesta matinada i dues persones han resultat intoxicades per inhalació de fum en l'incendi del seu pis a Terrassa (Vallès Occidental), que a més ha obligat a evacuar la trentena de persones que hi havia en aquell moment a l'edifici.

El foc s'ha iniciat, per causes que encara es desconeixen, cap a les 05:40 hores en un àtic dúplex situat al número 49 del carrer Transversal de Terrassa.

Fins a la zona s'hi han desplaçat set dotacions dels Bombers de la Generalitat, que en arribar han vist que el foc afectava diverses estances de l'habitatge.

Com a mesura preventiva, els Bombers han evacuat les 27 persones que hi havia en aquells moments a l'edifici, una construcció de planta baixa més quatre pisos (dos habitatges per replà) i l'àtic dúplex en el qual ha començat el foc.

Els Bombers han pogut apagar l'incendi, que ha afectat totalment una habitació i un passadís, encara que també, en menys grau, altres estances de la casa, a les 06:22 hores.

En aquesta habitació, els Bombers han localitzat el cos sense vida d'una dona de 88 anys.

Les altres dues persones que hi havia a l'interior del pis, un home de 65 anys i un jove de 17, han resultat intoxicats per inhalació de fum i han hagut de ser evacuades a Mútua de Terrassa pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Els Bombers, d'una altra banda, han treballat en un altre incendi que s'ha declarat aquesta matinada a Badalona (Barcelonès), en aquest cas en un pis de la desena planta d'un bloc situat al número 57 del carrer Atlàntida.

El foc ha cremat diversos objectes que hi havia sobre una tauleta, on hi havia una espelma encesa, encara que el fum ha afectat la totalitat de l'habitatge.

El SEM ha evacuat a l'hospital de Can Ruti tres persones amb símptomes d'intoxicació per fum: un home de 37 anys i dos nens de 5 i 7 anys, en tots tres casos en estat "menys greu".