ENCARA NO S'HA ACABAT

hir posava amb interrogants si el procés català ja estava vist per a sentència i els prometia explicar el perquè. Per valorar-ne tota la judicialització que se n'ha fet, a més de la sentència al TS encara hi tres judicis pendents (i, doncs, quatre sentències). Els recordo que a l'Audiència dita Nacional (AN) han de jutjar la cúpula dels ME. Els recordo noms i penes sol·licitades: Josep Lluís Trapero (rebel·lió, 11 anys de presó i 11 anys d'inhabilitació absoluta); Pere Soler (rebel·lió. 11 anys de presó i 11 anys d'inhabilitació absoluta); Cèsar Puig (ídem); Teresa Laplana (sedició, 4 anys de presó). El segon judici que s'ha de fer és el del TSJC, on han anat a parar els sis membres de la mesa del Parlament (no s'entén per què se'n destrià la presidenta), a saber: Mireia Boya, Lluís Maria Coromines, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet i Joan Josep Nuet. La Fiscalia els acusa a tots de desobediència greu i proposa per a tots una multa durant 10 mesos amb quota diària de 100 euros; l'Advocacia de l'Estat amb la mateixa acusació proposa multa de vuit mesos i inhabilitació d'un any i quatre mesos per desobediència greu. Lluís Maria Coromines (desobediència greu, multa de deu mesos amb una quota diària de 100 euros). Advocacia de l'Estat: multa de deu mesos i inhabilitació d'un any i vuit mesos per desobediència greu. Encara faltarà la vista al Jutjat 13 de Barcelona, que forní bona part del material acusatori del judici al TS. La setmana passada, la jutgessa substituta de l'instructor Juan Antonio Ramírez Sunyer, Alejandra Gil, va desestimar el delicte d'organització criminal com volia la Fiscalia Anticorrupció, però va mantenir la fiança de 5,8 M ?, sense acceptar que hi hagi duplicats (com els 2,1 M? al TS). Després que la jutgessa arxivés la imputació a 12 persones (entre les quals C. Viver Pi-Sunyer, S. Vidal...) en queden 29, entre els quals, alguns que per aquesta causa es van poder empairar de declarar davant del TS, tot i ser molt esmentats ( A. Molons, N. Llorach, D. Palanques, A. Altafaj, J. Sallent...). Els imputen delictes de malversació, prevaricació, desobediència... La repressió, de moment, segueix. Forn no es podrà quedar a Lledoners.