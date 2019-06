Maragall insta Colau a governar dos anys cadascú i BComú ho rebutja

El candidat a l'Alcaldia de Barcelona per ERC, Ernest Maragall, va oferir repartir el càrrec amb l'alcaldessa en funcions i també candidata, Ada Colau, dos anys cadascun si ella retira la seva candidatura i posen «el comptador a zero», quelcom que Barcelona en Comú es va afanyar a rebutjar. Maragall va demanar a Colau que abandoni «tota possibilitat de ser escollida alcaldessa amb els vots de Manuel Valls» i seure de nou a parlar amb ERC de tot.

Maragall va argumentar que els republicans no havien llançat aquesta proposta perquè «a qui hauria correspost fer-ho no és a la força guanyadora, sinó a la que aspira a una concreció diferent a la que ofereixen els resultats electorals», en aquest cas a BComú, que va quedar segona a pocs vots d'ERC i empatada en regidors. «Parlem, parlem seriosament, però parlem de tot, del programa, de la ciutat» i d'un lideratge compartit que podria incloure aquesta possibilitat, va dir Maragall, que es va preguntar per què els comuns no han esmentat abans aquesta opció.

La dirigent de BComú Janet Sanz va descartar que Maragall, hagi fet cap proposta concreta en no tancar la porta a compartir el càrrec amb Colau: «No fem valoracions sobre coses que no estan sobre la taula. Les propostes han de ser reals i han tingut temps per fer-les».

Paral·lelament, els inscrits a BComú van optar perquè Colau continuï sent alcaldessa i pacti amb el PSC, opció que van elegir el 71% dels 4.042 participants en la consulta. L'opció guanyadora és la que havia defensat obertament la direcció de BComú i la pròpia Colau, que serà previsiblement investida avui alcaldessa un altre cop.

Per part seva, el president del PSC de Barcelona, Jaume Collboni, va celebrar la «claredat» i la «determinació» d'Ada Colau, la direcció de BComú i dels inscrits al cens «a favor d'un tàndem de progrés» per «prioritzar les polítiques socials, progressistes, d'esquerres i per no subordinar la ciutat al procés». Collboni va confirmar que els edils del PSC votaran a favor de la investidura de Colau.