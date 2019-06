El Suprem nega que Puigdemont i Comín tinguin immunitat com a eurodiputats electes

El Tribunal Suprem ha rebutjat aquest dissabte retirar les ordres de detenció en territori espanyol de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín, que havien demanat per tal de poder recollir les actes de diputats al Parlament Europeu. En un escrit signat pel jutge Pablo Llarena, nega que els exmembres del Govern català tinguin immunitat com a eurodiputats electes perquè, segons apunta, no seran considerats membres fins que jurin o prometin la Constitució davant la JEC. A més, també apunta que per gaudir d'immunitat també cal que el Parlament europeu es trobi en període de sessions, que assenyala que serà una fase que s'iniciarà després de la proclamació dels electes. El posicionament del TS segueix, doncs, l'oposició de la Fiscalia a retirar les ordres d'arrest que van fer pública el divendres.