Un acord de darrera hora impedeix que Albiol aconsegueixi l'alcaldia

La crispació i els retrets van marcar el ple d'investidura de l'Ajuntament de Badalona, en què el socialista Àlex Pastor va revalidar l'alcaldia i que sembla pronosticar el clima de tensió que viurà la ciutat en els propers quatre anys. Un acord de darrera hora entre PSC i Badalona Valenta, coalició integrada per Guanyem Badalona i ERC, va impedir que el govern local passés a mans de Xavier García Albiol, que divendres a la nit semblava tenir assegurada l'alcaldia com a conseqüència de la tensió entre el PSC i els altres partits. Tot i això, la possibilitat de mantenir les negociacions «obertes» en les setmanes vinents i la imminent investidura d'Albiol -que va guanyar les eleccions del 26-M, les terceres municipals consecutives, amb onze regidors- va acabar derivant en un pacte entre formacions d'esquerres.

Davant la decebuda mirada del líder popular, Dolors Sabater va retirar la seva candidatura i va anunciar el seu suport als socialistes a canvi, això sí, que se'ls «tingui en compte», però no per això va evitar titllar-los d'«irresponsables» i retreure'ls que hagin portat les converses «fins al límit». «És molt mal indicador de la capacitat negociadora d'aquest plenari», va pronosticar abans de lamentar que «la ciutat no es mereix» que Pastor revalidi la seva posició, «però es mereix encara menys que la Badalona de l'estigmatització i la falta de respecte torni a tenir màximes responsabilitats», en al·lusió a Albiol.

Però Pastor, en comptes d'enrojolar-se per la seva tossuderia, no va dubtar a presumir d'ella i fins i tot va destacar que la seva formació hagi aconseguit teixir els «consensos» necessaris per frenar el PPC. Va dir sentir profund «respecte» per totes les crítiques que, des de la bancada de Guanyem-ERC, Sabater li va proferir i va esquivar haver de verbalitzar si accepta un acord de coalició amb una força que no sigui En Comú Podem. En canvi, va asseverar que «estaré a l'altura de les circumstàncies» i que «dialogaré» amb tots els partits, encara que el to conciliador previ a la investidura es va anar diluint en promeses més efímeres a la sortida de la sessió, com li van retreure els contrincants.

Albiol, atònit, va dir sentir «profunda tristesa i certa vergonya» i va acusar els socialistes de «trair» els electors, fet pel qual els va avisar que, d'aquí a uns mesos, no vagin a «buscar-lo» per demanar-li «ajuda». També va carregar contra la resta del plenari, a qui va retreure que estiguin «obsessionats» amb arrabassar-li el co­mandament «encara que la ciutat estigui feta un desastre» i va asseverar que els mou «l'odi i el rancor».

L'única que va utilitzar un to conciliador va ser la líder dels comuns, Aïda Llauradó, qui va insistir que «l'única fórmula de govern estable és la de les tres forces progressistes» i, per aquest motiu, va demanar a PSC i Guanyem que hi hagi «consens». Com a colofó, el regidor de JxCat va reconèixer que li havia costat «molt» donar el seu vot a Pastor.