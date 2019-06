Boye: «La JEC i el Suprem estan fent just el que esperàvem i necessitàvem»

L'advocat de l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín, Gonzalo Boye, ha assegurat aquest diumenge que la JEC i el Tribunal Suprem estan fent exactament el que ell esperava, i ha confirmat que el cas dels seus escons com a eurodiputats acabarà al Tribunal de Justícia de la Unió Europea a Luxemburg. "Iniciarem els tràmits que hem de fer a nivell jurídic i, evidentment, tenim molt clar cap on anem i què farem", ha assegurat Boye en una entrevista a RAC1. "La JEC i el Suprem estan fent just el que esperàvem i necessitàvem", ha afirmat. "Sembla que estiguin treballant per a nosaltres", ha afegit.

Boye ha dit que el TJUE de Luxemburg té un procediment "ràpid" per resoldre peticions d'aquest tipus i que serà el que intentaran utilitzar per aconseguir que la justícia europea permeti a Puigdemont i Comín exercir tots els seus drets com a eurodiputats.

"Luxemburg té un criteri bastant clar sobre què ha d'anar primer, si la llei nacional o l'europea, sobretot si la nacional s'oposa a l'europea i als interessos no només dels tres eurodiputats, sinó també dels 2 milions de persones que els han votat", ha dit.

Boye també ha lamentat que per "primera vegada" el ple del 2 de juliol del Parlament Europeu a Estrasburg pugui començar "amb un número inferiors d'eurodiputats del previst". Amb tot, ha defensat que tots ells "ja són" eurodiputats i ha negat que el pas per Madrid sigui "un requisit insubsanable".