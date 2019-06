Colau serà alcaldessa amb els vots del PSC i els afins a Valls

La candidata de Barcelona en Comú a la reelecció com alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va revalidar el seu càrrec en aconseguir 21 vots, la majoria absoluta del consell municipal barceloní, format per 41 regidors. El candidat d'ERC, Ernest Maragall, gua­nyador en vots de les eleccions del 26 de maig, va aconseguir 15 suports, mentre que l'alcaldable del PPC, Josep Bou, en va obtenir dos, els que corresponen als regidors del seu grup. Encara que la votació va ser secreta, la suma de 21 és precisament la que aspirava tenir Colau: els 10 vots de Barcelona en Comú, els vuit del PSC i tres del grup de Barcelona pel Canvi-Cs, Manuel Valls.

El grup de Valls va obtenir sis regidors, tres dels quals -inclòs el propi ex-primer ministre francès- són independents i els altres tres pertanyen a Ciutadans, partit que havia anunciat que no avalaria l'elecció de Colau. Van ser precisament tres els vots en blanc en la votació.

Maragall, de la seva banda, va sumar els deu vots d'ERC amb els cinc del grup de JxCat, liderat per l'exconseller Joaquim Forn, en presó preventiva i que, després d'haver afrontat el judici del procés al Tribunal Suprem, va poder acudir a la sessió constitutiva, encara que un cop finalitzada va tornar a la presó de Soto del Real. Tant el socialista Jaume Collboni com Manuel Valls van retirar les seves candidatures a l'alcaldia just abans de la votació.

En la seva intervenció, Colau va assegurar que no era «un dia exactament feliç» per la forma en què ha aconseguit l'alcaldia. «No seré alcaldessa independentista ni seré alcaldessa antiindependentista. M'esforçaré per ser l'alcaldessa de tots els barcelonins i barcelonines», va defensar. Maragall va retreure a Colau que hi hagi anteposat «el càrrec a les seves conviccions», tot asse­nyalant que «21 vots han pesat més que tota lògica democràtica i que les conviccions progressistes i republicanes».«L'alcaldia pesa més», va afegir el candidat d'ERC, que va afirmar que tot i no tenir l'alcaldia està disposat a «governar des de l'oposició».

El líder del PSC va reivindicar que el futur govern «bipartit» de comuns i socialistes tindrà «tota la legitimitat democràtica i formal» per portar a terme el seu projecte. Forn va criticar que la reelegida alcaldessa s'hagi ofert a ser un «instrument útil» dels «poderosos» en el marc d'una «operació política» per evitar que un independentista com Ernest Maragall arribi a l'alcaldia.

A les portes de l'Ajuntament de Barcelona es va produir tensió entre partidaris i detractors del pacte entre Barcelona en Comú i el PSC per investir Ada Colau com a alcaldessa de la ciutat.