Ciutadans trenca amb Manuel Valls

Ciutadans ha decidit separar-se del grup municipal de l'Ajuntament de Barcelona que lidera l'exprimer ministre francès Manuel Valls, i seguirà pel seu compte i "amb veu pròpia" amb els seus tres regidors.

Aquesta decisió l'ha adoptat l'Executiva del partit, ha explicat la portaveu, Inés Arrimadas, en una roda de premsa a la seu de Madrid, després que Valls decidís donar suport a la continuïtat d'Ada Colau com a alcaldessa de Barcelona per tallar el pas al candidat d'ERC, Ernest Maragall.

Arrimadas ha explicat que el secretari general de Cs, José Manuel Villegas, ja ha comunicat la decisió a l'ex-primer ministre francès. Tant Arrimadas com el líder de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, van assegurar ahir diumenge que seguirien treballant amb Valls perquè comparteixen "valors i programa". El mateix Carrizosa ha publicat aquest dilluns a Twitter que la seva formació treballarà "per una Barcelona oberta i plural que miri al futur" i que els tres regidors de Cs "seguiran defensant la llibertat i la igualtat".

Arrimadas ha assenyalat que la investidura de Colau ha suposat una discrepància "molt profunda" entre l'entorn de Valls i el partit. Mentre que Valls va justificar-ho per impedir que ERC aconseguís l'alcaldia de Barcelona –en ser la força més votada ho hauria aconseguit sense necessitat de pactar–, per a Cs "la diferència entre Ada Colau i Ernest Maragall és molt poca". "Som els qui sabem que entre Colau i Ernest Maragall no hi ha gaire diferències", ha insistit, i ha recordat que la primera proposta que va llançar la líder de BComú va ser tornar a posar el llaç groc al balcó de l'Ajuntament.

Les relacions entre Valls i la cúpula de Cs eren tenses des del pacte d'investidura andalús, pel qual el popular Juanma Moreno va accedir a la presidència de la Junta d'Andalusia amb els vots de Cs i de Vox, que l'ex-primer ministre francès va censurar. El mateix dia de les eleccions municipals, en saber-se els resultats, Valls va tornar a avisar que no consentiria un nou acord que inclogués Vox per governar en aquest cas Madrid –com ha acabat passant– i va dir que seria "un motiu per trencar amb el partit".