Colau torna a penjar un llaç groc a la façana de l'ajuntament de Barcelona

Operaris de l'Ajuntament de Barcelona han tornat a penjar un llaç groc a la façana de la plaça de Sant Jaume. Així ho han acordat minuts abans ERC, BComú i JxCat en la primera reunió dels grups municipals en el nou mandat. Com era previsible, els grups que s'hi han posicionat en contra han estat el del PSC, Barcelona pel Canvi-Cs i el PP. Aquesta no serà la primera vegada que la façana del consistori barceloní tingui un llaç groc en solidaritat amb els presos independentistes. L'alcaldessa Ada Colau ja en va penjar un durant l'anterior mandat, però el va retirar abans de l'inici de la campanya de les eleccions espanyols del 28 d'abril per ordre de la Junta Electoral Central.

En representació de BComú, la tinenta d'alcaldia Janet Sanz ha demanat respecte per la decisió del govern compartida amb altres grups de penjar de nou el llaç groc a la façana de l'Ajuntament. Al seu parer, "recull la pluralitat de la pròpia ciutat" perquè és "moltíssima" la gent de Barcelona que vol que els presos quedin en llibertat com més aviat millor. "Esperem que tothom respecti els canals formals d'expressió per no entrar en situacions indesitjades", ha dit en resposta a Josep Bou, que ha assegurat que ell mateix trauria el llaç groc de la façana.

Com ja havia manifestat Jaume Collboni en una entrevista aquest dilluns al matí, el PSC s'ha posicionat en contra de posar el llaç groc. Laia Bonet ha indicat que havien entès que Ada Colau volia reunir la Junta de portaveus per prendre la decisió, una reunió que "encara no està constituïda". Pel que fa a la seva oposició sobre el símbol, Bonet ha explicat que "ha estat sempre la mateixa, entenem que l'Ajuntament ha de poder representar a tota la ciutadania de Barcelona i respectar la neutralitat", però que no s'hi oposaran si la decisió reflecteix "el consens majoritari".

Més crític s'ha mostrat Josep Bou, del PP, que ha exposat que estava disposat de treure ell mateix el llaç groc de la façana de l'Ajuntament de Barcelona. Per a Bou Colau repeteix "els mateixos errors" i ha afegit que "si vol que es posi el llaç a la solapa o a casa seva", ha reblat. "El llaç groc diu que hi ha presos polítics i això és una aberració, aquest és un país democràtic", ha argumentat. Ha dit que es pera que Collboni pugui "exercir força i pressió sobre l'alcaldessa" perquè millori l'economia, el benestar social i l'ocupació, ja que "la resta és bla bla bla", ha assegurat.

Per part d'ERC, Jordi Coronas ha opinat que el llaç groc no s'hauria d'haver despenjat, i en tot cas, es podria haver penjar de nou l'endemà de les eleccions. També ha considerat innecessari comentar-ho amb els grups de nou, ja que hi ha un mandat al respecte de la junta de portaveus de l'anterior mandat. Coronas ha ironitzat que aquesta reunió, això sí, ha servit per mostrar la "discrepància evident" dels dos grups que han de formar govern, BComú i PSC.

Elsa Artadi, de Junts per Catalunya, ha subratllat que el llaç s'hauria d'haver penjat tot just després de les eleccions, però ha opinat que Ada Colau no ho va fer "per no malmetre les seves opcions a repetir com a alcaldessa amb aquest acord que va fer amb Valls i Collboni". En aquest sentit, ha recordat que la Generalitat va tornar a col·locar les pancartes de seguida i que l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) era la mateixa per a tots.

D'altra banda, Artadi també ha demanat a l'alcaldessa que al marge de penjar el llaç intercedeixi davant de Pedro Sánchez pels drets polítics de Joaquim Forn i "s'involucri d'una manera real" perquè Forn pugui exercir de regidor.