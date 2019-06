Cs augura que el partit continuarà treballant amb Manuel Valls a Barcelona

El líder de Cs al Parlament de Catalunya, Carlos Carrizosa, va assegurar que la seva formació i l'ex-primer ministre francès Manuel Valls segueixen compartint «valors i programa» i va augurar que continuaran treballant junts a l'Ajuntament de Barcelona encara que tres regidors de Barcelona pel Canvi-Cs votessin Ada Colau com a alcaldessa de la ciutat. «Hi ha coses que tenim molt clares i amb les quals ens hem presentat junts», va explicar. Carrizosa també va anunciar que duran una iniciativa al Parlament perquè «els que donen suport a posicions populistes i nacionalistes» condemnin les agressions a polítics.

Per altra banda, el tinent d'alcalde de Barcelona, Joan Subirats, va confiar que «en els propers 15 dies» BComú tancarà un acord per incorporar el PSC al govern. «Demà podem començar a veure si això és factible o no és factible», va dir en una entrevista a Catalunya Ràdio després d'haver estat nomenat tinent «de manera provisional», va puntualitzar, a l'espera de l'acord amb els socialistes. Fruit d'aquest futur acord, veu «suposable» que Jaume Collboni assumeixi una tinència d'alcaldia. Subirats va dir que el govern de Barcelona intentarà «evitar caure en un dels dos blocs».