La JEC declara vacants els escons al Parlament Europeu de Junqueras, Comín i Puigdemont

La Junta Electoral Central (JEC) ha declarat vacants els escons al Parlament Europeu d'Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín. La llei electoral espanyol preveu un termini de cinc dies des de la seva proclamació fins que acatin la Constitució davant la JEC. Un cop transcorregut aquest termini, l'organisme declara vacants aquests escons (article 224.2 Loreg). Això és el que ha passat aquest dilluns al Congrés, ja que cap dels tres electes ha estat presencialment a l'acte d'acatament. En el cas de Junqueras, perquè el Suprem li ha denegat el permís per fer efectiu l'acatament. I en el cas de Puigdemont i Comín perquè no han vingut presencialment i la JEC no ha acceptat l'acta signada per un notari belga que ha intentat presentar el seu lletrat, Gonzalo Boye, en nom seu. Tanmateix, Boye registrarà la documentació properament davant la JEC. L'organisme ha validat totes les fórmules d'acatament.

La llei preveu que els escons dels eurodiputats que no han acatat la Constitució en aquest termini de cinc dies queden vacants fins que es produeixi l'acatament, que es pot fer més endavant amb la condició que sigui presencial i davant la JEC.

Per això, davant d'una eventual llibertat provisional de Junqueras abans de la sentència o en cas que fos absolt podria fer llavors el tràmit i assolir la condició plena d'eurodiputat. De fet, tampoc hi era el ministre d'Exteriors en funcions, Josep Borrell, que es troba a la reunió dels ministres europeus del seu ram a Luxemburg. Borrell farà el tràmit aquesta setmana i, així, podrà assolir la condició d'eurodiputat.

De moment, pel que fa a Comín i Puigdemont, la JEC no ha acceptat la documentació que el seu lletrat, Gonzalo Boye, ha volgut entregar en mà durant l'acte per acreditar els eurodiputats. Venia a presentar una acta notarial signada a Bèlgica conforme tots dos acaten la Constitució espanyola per "imperatiu legal" i ho feia després que li haguessin transferit els poders per fer-ho. Boye ja ha avisat que la documentació té "validesa jurídica" perquè el mateix tràmit s'ha fet en ocasions anteriors al Senat, el Congrés i el mateix Parlament Europeu i ha dit que ho registrarà davant la JEC. Fonts del partit han confirmat que la documentació s'ha entrat a registre de la JEC a dos quarts de tres de la tarda d'aquest dilluns.



Aval a les fórmules d'acatament

D'altra banda, fonts de la JEC confirmen que han donat per bones les formules que han usat la cinquantena d'eurodiputats que aquest matí al Congrés han acatat la Constitució. Entre elles, hi havia les de Diana Riba, de la coalició Ara Repúbliques i la de Pernando Barrena, de Bildu, integrat en la mateixa coalició.

Riba ha usat una fórmula on recordava presos i exiliats. "Per una Europa de les llibertats i inclusiva, per al dret a l'autodeterminació, per la llibertat dels presos polítics i elretorn dels exiliats, per imperatiu legal sí prometo", ha afirmat Riba. Per la seva banda, Parrena ha acatat fent esment a la república basca. ""Per imperatiu legal i fins a la consecució de la república basca, sí prometo", ha dit.

Eurodiputats insten la mesa de l'Eurocambra a "protegir els drets polítics" de Junqueras, Puigdemont i Comín

Una seixantena d'eurodiputats sortint i electes ha exigit a la mesa de l'Eurocambra que "reconegui i respecti els drets polítics" d'Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín i que garanteixi que puguin "exercir el seu càrrec". Coincidint amb el dia que la JEC ha convocat als escollits a les eleccions europees del 26-M, aquests polítics de formacions diverses han denunciat en una carta a l'òrgan format pel president i els vicepresidents del Parlament Europeu que les autoritats espanyoles han "impedit" als electes d'ERC i JxCAT assumir el seu mandat. Per això, exigeixen que la mesa demani a la JEC i a les autoritats judicials espanyoles que "respectin els resultats de les eleccions europees".

Entre els signants eurodiputats de cinc grups parlamentaris: Socialistes i Demòcrates, Renaixença, Conservadors i Reformistes Europeus, Verds/ALE, GUE/NGL i Identitat i Democràcia. Per exemple, han firmat eurodiputats d'Escòcia (Alyn Smith), Irlanda (Liadh Ní Riada), Finlàndia (Anneli Jäätteenmäki), Itàlia (Enrico Gasbarra, Barbara Spinelli) i França (Karima Delli, José Bové, Michèle Rivasi).

Entre els polítics de l'Estat que hi han donat suport, a banda dels reprsentants de JxCat i ERC, hi ha María Dolores Sánchez Caldentey (Podemos), Izaskun Bilbao (PNB) i Pernando Barrena (EH-Bildu).