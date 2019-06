El govern ultima un acord per recomprar a La Caixa els terrenys de BCN World

El govern ultima un acord per recomprar a La Caixa els terrenys de BCN World

Catalunya en Comú ha demanat la compareixença al Parlament del conseller de Territori i Sostenibilitat del Govern, Damià Calvet, perquè doni explicacions sobre les informacions aparegudes aquest dimarts segons les quals l'executiu català ultima un acord amb La Caixa per comprar-li els terrenys on s'ha d'ubicar BCN World per 120 milions d'euros. "Només es posen d'acord en el capitalisme d'amiguets", ha denunciat a twitter la presidenta de la formació, Jéssica Albiach.

L'Assemblea Aturem BCN World i GEPEC-EdC han denunciat aquest dimarts que el Govern i l'Incasòl estarien "ultimant un acord de compra dels terrenys on s'ha d'ubicar el recinte de casinos Hard Rock". Fonts del Departament de Territori han negat que hi hagi "cap acord", tot i que han rebutjat comentar res més sobre la qüestió.

Segons ha pogut saber l'ACN, el Govern i Criteria, el holding d'inversions de La Caixa, haurien mantingut converses sobre la possibilitat d'un acord de compravenda que estaven "avançades", però per ara no hi ha previstos moviments "imminents".

D'acord amb aquestes informacions, la Generalitat no hauria contactat encara amb l'entitat per confirmar si vol o no comprar els terrenys, en una operació que costaria uns 120 milions d'euros.