La Junta Electoral rebutja que Boye acrediti Carles Puigdemont per poders

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va fracassar en el seu nou intent de convertir-se en eurodiputat sense acatar la Constitució presencialment al Congrés dels Diputats, durant l'acte en el qual la Junta Electoral Central ha donat per vàlides totes les fórmules utilitzades pels electes als quals havia convocat.

La Policia Nacional i els serveis de seguretat de la cambra van reforçar els controls dels accessos des de divendres per prevenir l'opció més mínima que Puigdemont es deixés veure per Madrid per fer-se amb la credencial i, amb ella, viatjar a la constitució del Parlament europeu, a Brussel·les, el 2 de juliol. Ser eurodiputat suposa unes prerrogatives que podrien complicar l'acció de la Justícia espanyola.

El líder de JxCat, cap de llista de la coalició Lliures per Europa en els comicis del 26 de maig, no es va desplaçar, ni tampoc el número dos de la llista i exconseller Toni Comín, ja que tots dos estan fugats de la Justícia espanyola i sobre tots dos pesa una ordre de detenció a l'interior del país.

Però sí que va acudir al Congrés l'advocat Gonzalo Boye, qui fins i tot va intentar lliurar a la Junta Electoral una documentació «vàlida a Bèlgica» que, segons les seves paraules, donen fe que tant Puigdemont com Comín han acatat la Constitució i compleixen el requisit per ser a Brussel·les el 2 de juliol.

No obstant això, els serveis de la cambra van impedir Boye lliurar els documents i li van explicar que el tràmit correcte és acudir a l'oficina de l'òrgan electoral i registrar allà l'escrit amb el qual demana que es tingui en compte aquesta mena de poder notarial. L'advocat, a més, no estava acreditat per ser a la sala.

Dijous, quan la JEC té previst ­reunir-se de nou, precisen fonts de l'òrgan electoral, és possible que s'estudiï l'escrit.

La que va protagonitzar l'advocat de Puigdemont i de Comín va ser l'única incidència d'una cerimònia a la qual van acudit 50 dels 54 eurodiputats electes proclamats per la mateixa Junta Electoral dijous passat, dins els terminis que marca la Llei Electoral.

A més de l'expresident Puigdemont i de l'exconseller Comín, es van absentar Oriol Junqueras, a qui el Tribunal Suprem ha prohibit sortir de la presó de Soto del Real, en la qual està ingressat en presó preventiva, i el número u de la candidatura socialista al Parlament europeu, Josep Borrell, en el seu cas per raons d'agenda, ja que va viatjar a Luxemburg en acte oficial.

Els 50 restants van jurar o prometre el càrrec d'eurodiputat i tots van acatar la Constitució amb fórmules legals, a criteri de la Junta Electoral, reunida després de la cerimònia per analitzar en una gravació, una per una, les declaracions dels electes.

Fonts de la JEC van indicar que només una va plantejar dubtes, la de la representant d'ERC Diana Riba, integrada en la coalició de Junqueras, ja que va declarar que promet el càrrec després d'al·ludir al dret d'autodeterminació, als «presos polítics» i al «retorn dels exiliats». No obstant això, la Junta va donar per vàlida la seva fórmula. Fins a onze dels electes proclamats per la Junta van utilitzar fórmules heterodoxes, però totes de conformitat amb la llei. Javier Nart, de Ciutadans, no va dissimular la seva sorpresa per l'apel·lació a l'«imperatiu legal»: «un s'avorreix de tanta impositura».