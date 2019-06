Els presos sol·liciten el trasllat a Catalunya

Els nou processaments per rebel·lió en el judici pel procés independentista a Catalunya que van quedar vist per a sentència dimecres passat al Tribunal Suprem ja han sol·licitat a les presons de Soto del Real i Alcalá-Meco -totes dues a Madrid, on compleixen presó preventiva- el seu trasllat a presons catalanes. La decisió última dels trasllats, que podrien produir-se en els propers dies, correspon al Ministeri de l'Interior, encara que la Sala que ha jutjat el cas confia a ser informada sobre qualsevol iniciativa sobre aquest tema, van assenyalar fonts jurídiques.