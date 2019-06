Budó demana disculpes per la polèmica per les preguntes en castellà

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, va admetre que «el to de la setmana passada no va ser el més correcte» i, per això, va demanar disculpes als periodistes per la polèmica que va generar en negar-se a respondre en castellà preguntes que abans no s'haguessin formulat en català. Budó va començar l'habitual roda de premsa setmanal després de la reunió del Govern, arran d'una resposta que va donar la setmana passada a una periodista que va fer en castellà una pregunta que no s'havia fet abans en català. «En el torn de les preguntes en castellà el que es fa habitualment en aquesta sala és explicar i repetir el que abans s'ha preguntat en català, no fer dues rodes de premsa paral·leles», va dir llavors.

Després de demanar disculpes, Budó va ser requerida per la proposta de resolució presentada per Ciutadans al Parlament que demana que la cambra condemni aquest «lamentable incident». A la portaveu li sembla que el grup taronja «està aprofitant aquest fet per alimentar una polèmica fictícia» i per criticar el model de la immersió lingüística, que segons el seu parer «ha estat sempre i continua sent exemplar». "Segueixen aprofitant qualsevol moment per polemitzar i seguir atacant la immersió lingüística", ha apuntat.

Habitualment, en les rodes de premsa institucionals hi ha un primer torn de preguntes en català i, al tram final de la compareixença, es passa al castellà per repetir les idees més importants o formular altres preguntes en aquest idioma.