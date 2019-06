L'Advocacia de l'Estat demana no alliberar els presos

? L'advocacia de l'Estat comparteix criteri amb la fiscalia i també ha demanat al Tribunal Suprem que denegui les peticions de llibertat que han fet els presos independentistes. Aquesta acusació rebat els arguments de les defenses dels presos, que demanaven la llibertat ara que ja no s'ha d'assegurar la seva presència davant del tribunal i també per l'arrelament familiar que, segons els advocats, garanteix que no fugiran. L'advocacia, en canvi, apunta que encara no s'ha acabat el procediment judicial i que falta dictar sentència i, per tant, demana que els empresonats continuïn entre reixes.

Per altra part, Amnistia Internacional ha enviat una carta a la fiscalia on ha defensat un cop més que Jordi Sànchez i Jordi Cuixart han de quedar en llibertat. Al seu parer, la fi del judici al Tribunal Suprem ha d'implicar una revisió de la seva situació i la seva excarceració. L'organització ha lamentat que justament dilluns, la fiscalia s'oposés a la posada en llibertat de Sànchez.