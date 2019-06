L'Advocacia de l'Estat demana no alliberar els presos

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va confirmar ahir que recorrerà al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) a Luxemburg, després de no haver pogut recollir ahir a Madrid l'acta d'eurodiputat.

Al Parlament Europeu a Brussel·les i davant la pregunta de si recorrerà davant la Justícia espanyola o aniria directament al Tribunal de Luxemburg, Puigdemont va esquivar la qüestió i va assegurar que això depenia dels seus advocats que «saben quin és el camí correcte per arribar al TJUE».

En ser preguntat sobre la possibilitat que assisteixi a la primera sessió plenària del nou Europarlament el dia 2 de juliol a Estrasburg, Puigdemont va tornar a donar una resposta vaga i va assegurar que seria «inconcebible que encara que hagin rebut dos milions de vots no s'asseguin a la sessió constitutiva del Parlament europeu», però no va confirmar si es desplaçarà a França.

Si aquesta situació ocorregués, Puigdemont va indicar en referència a les autoritats espanyoles que «haurien de donar explicacions» els responsables de no permetre als tres eurodiputats electes ocupar els seus càrrecs, en referència a Oriol Junqueras, exvicepresident de la Generalitat; Toni Comín, exconseller, i ell mateix.

Puigdemont va estar acompanyat de Toni Comín, així com d'altres europarlamentaris, tant electes com sortints, com Ramon Tremosa (PDeCAT), Pernando Barrena (Bildu) o Ana Miranda (BNG), entre d'altres. A més, l'expresident va afirmar que han demanat «formar part del grup parlamentari dels Verds a través de l'Aliança Lliure Europea (ALE)».

De la seva banda, Tremosa va advertir que la decisió del tribunal espanyol pot sentar un «perillós precedent» que pot ser utilitzat per altres països europeus per evitar que eurodiputats que estiguin en contra del seu govern nacional siguin nomenats parlamentaris.

En defensa de Junqueras, Comín i Puigdemont, un total de 79 eurodiputats d'un total de 751, han remès una carta a les màximes autoritats del Parlament europeu en la qual demanen que s'insti les autoritats espanyoles a «respectar els resultats de les eleccions europees i el dret dels diputats a la immunitat i a exercir com a tals».

Entre els signants de la carta hi ha parlamentaris que formaran part de la nova Eurocambra, com Izaskun Bilbao (PNB), Ernest Urtasum, María Eugenia Rodríguez Palop i Manu Pineda (Unides Podem Canviar Europa) o Pernando Barrena (Bildu), així com diputats que deixaran de ser-ho el pròxim 2 de juliol, quan es constitueixi la nova Eurocambra, com Josep-Maria Terricabras (ERC) o Ramon Tremosa (PDeCAT).

Subscriuen també la missiva els belgues nacionalistes flamencs Geert Bourgeois i Mark Demesmaeke; el britànic i nacionalista escocès Christian Allard; els ecologistes francesos José Bové i Karima Delli; l'esquerrana alemanya Özlem Demirel, l'irlandès del Sinn Féin Matt Carthy o l'italià Enrico Gasbarra del Partit Demòcrata, entre d'altres.