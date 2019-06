Nieto defensa l'acció policial de l'1-O perquè es veiés que era il·legal

L'exsecretari d'Estat de Seguretat José Antonio Nieto va assegurar al jutge de Barcelona que investiga les càrregues de l'1-O que l'actuació de la Policia Nacional va ser «exemplar», sense «violència extrema», i va al·legar que si no actuaven algú podria entendre que el referèndum era legal.

Nieto va comparèixer com a testimoni davant el titular del jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona -que manté imputats a uns quaranta policies per les càrregues de l'1-O-, va destacar que els agents van complir amb l'ordre judicial d'impedir el referèndum, usant en alguns casos les porres perquè aquest tipus d'instruments de defensa existeixen per ser usats i no només mostrats.

L'ex-número 2 de l'exministre d'Interior Juan Ignacio Zoido va discrepar en algunes ocasions amb el jutge, especialment quan va negar que hi hagués hagut càrregues l'1-O o quan insistia en criticar la «passivitat» dels Mossos d'Esquadra, davant la qual cosa el magistrat li va advertir que en aquest procediment no s'investiga la labor d'aquest cos.

Nieto va defensar que no es pot donar una actitud exemplaritzant si la policia es dedica a mirar i que aquell dia van actuar per complir l'ordre judicial d'impedir el referèndum i perquè si no ho feien algú podria entendre que l'1-O era legal, quan no ho era.

L'exsecretari de Seguretat va dir a preguntes del jutge que no hi va haver »violència extrema» per part dels agents -com apunten les acusacions-, sinó que es van limitar a complir l'ordre judicial d'impedir el referèndum respectant els criteris policials de proporcionalitat, congruència i oportunitat.