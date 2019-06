Troben un cadàver a la casa de Terrassa on buscaven una desapareguda

Troben un cadàver a la casa de Terrassa on buscaven una desapareguda

Els Mossos d'Esquadra han localitzat un cadàver a la casa de Terrassa (Vallès Occidental) on buscaven el cos de Mònica Borràs, hores després de la detenció de la seva exparella per la seva suposada vinculació amb la desaparició de la dona a l'agost del 2018.

Segons han informat, fonts de la investigació, agents de la policia científica, que buscaven el cos de la dona amb l'ajuda d'un georadar i diversos pics per remoure la terra d'una zona enjardinada de l'habitatge que Borràs compartia amb la seva exparella, han localitzat un cadàver després d'hores d'exploració.

Una vegada localitzat el cadàver, els forenses li practicaran l'autòpsia per intentar corroborar que es tracta de la dona desapareguda a l'agost de l'any passat i per determinar les causes de la mort.

L'escorcoll de l'habitatge, ordenat pel jutjat de violència masclista número 1 de Terrassa, ha començat a les 10.00 hores del matí amb la presència del detingut i, després d'una pausa al migdia, s'ha reprès a la tarda, quan finalment s'ha pogut localitzar el cadàver.

La desaparició de Borràs, de 49 anys, va ser denunciada a Terrassa a l'agost del 2018 per l'ara detingut, cosa que va motivar que els Mossos d'Esquadra obrissin una investigació amb la finalitat de localitzar-la i difonguessin la seva fotografia i descripció física, apel·lant a la col·laboració ciutadana.

Deu mesos més tard, els Mossos d'Esquadra han detingut la seva exparella per la seva presumpta relació amb la desaparició violenta de la dona, han informat a Efe fonts pròximes al cas.

Els Mossos d'Esquadra no tenen notícia de Mònica Borràs des d'agost de l'any passat, quan va sortir del domicili de Terrassa que compartia amb la seva exparella, que va ser qui va denunciar la seva desaparició davant la policia i que ara ha estat detingut.

Quan la dona, de 49 anys, va ser vista per última vegada amb vida no portava la seva bossa de mà, ni el seu telèfon ni la seva documentació personal i tampoc no consta que utilitzés el seu vehicle, cosa que va fer pensar als Mossos d'Esquadra que podia tractar-se d'una desaparició en contra de la seva voluntat.