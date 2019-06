Dues regidores de la CUP de Salt tornen a prometre el càrrec

Les dues regidores d'IpS-CUP de Salt, Cris Sibina i Marta Guillaumes, han hagut de prometre de nou el càrrec en una sessió extraordinària aquest dijous perquè dissabte passat, el dia oficial de la presa de possessió dels càrrecs electes del 26-M, no van fer-ho "per la Constitució" i per tant no era una fórmula vàlida. En la sessió d'avui, la secretària els ha preguntat si juraven o prometien "per seva consciència i honor complir fidelment amb lleialtat al cap de l'Estat i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut de Catalunya", una fórmula que dissabte passat no es va fer servir. I la resposta de les regidores ha estat la mateixa que dissabte passat però aquest cop sí que s'ha ajustat a la norma per la incorporació de la pregunta de la secretària. L'alcalde Jordi Viñas (ERC) ha presidit el ple i s'ha comptat amb la presència de tots els regidors excepte la del portaveu de Vox, Sergi Fabri.