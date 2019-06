Manuel Valls, sobre crear un partit: «De moment no»

El líder de la plataforma BCN Canvi, Manuel Valls, ha dit aquest dijous que no preveu la possibilitat de crear un partit nou "de moment", i que vol estar centrat en la seva plataforma per reunir el centreesquerra, el centredreta i el catalanisme moderat.

"Avui no. No crec que hi hagi cap possibilitat", ha insistit el regidor de l'Ajuntament de Barcelona en una entrevista de la Cadena Ser recollida per Europa Press, en què ha assegurat que és feliç a Barcelona i ha afegit que s'hi quedarà quatre anys com a regidor perquè és la responsabilitat que li ha donat la ciutadania.

"Deriva" de Cs

Ha criticat el canvi que a parer seu ha fet Cs, que qualifica com una deriva: considera que el partit d'Albert Rivera tenia la possibilitat de conservar una posició de centre però que "es perd" perquè ha decidit liderar les dretes, textualment.

Així i tot, està agraït al partit taronja: "Em van donar suport i he conegut bona gent que formava part de la meva llista", però ha dit que s'equivoquen en creure que podran gestionar Vox, segons ell.

Preguntat sobre Rivera, ha dit que no ha tingut una discussió política amb ell des del mes de febrer, però que respecta les persones i les ambicions personals".

Unitat constitucionalista

Ha defensat que cal respondre a l'augment de Vox amb la unitat entre constitucionalistes per no deixar Espanya a les seves mans, "ni tampoc a mans de populistes ni nacionalistes".

"No s'entén que Cs pacti amb Vox, i això amoïna molt els liberals d'Europa perquè el gran perill és el nacionalisme i l'extrema dreta", ha insistit.

Ha descartat criticar els electors que han optat per partits extrems perquè creu que és la conseqüència de no haver gestionat bé matèries com la seguretat, mentre que ha lamentat que, quan ell mateix va parlar de 'cordó sanitari', Rivera li va dir que no hi estava d'acord "i ara posarà un cordó sanitari amb el PSOE. No ho puc entendre".

També ha parlat de l'escenari polític al Congrés, i ha considerat que, encara que li sembla difícil, Cs hauria de permetre que Pedro Sánchez (PSOE) sigui investit: "Crec que això seria responsabilitat política. Els interessos d'Espanya són el més important".

"Jo soc coherent"

S'ha reafirmat en la decisió d'investir alcaldessa Ada Colau, amb tres regidors del seu grup que van votar-hi a favor: "Salvem Barcelona de la possibilitat de tenir un alcalde independentista", ha dit en referència al candidat d'ERC, Ernest Maragall.

"Jo soc coherent. Em puc equivocar, però lluitar contra els nacionalismes i populismes és la meva vida política", ha conclòs.