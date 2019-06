Més de mil policies es despleguen al Raval contra llauners que venen droga

Més de mil agents dels Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Urbana de Barcelona estan duent a terme un dispositiu policial al barri del Raval contra una organització criminal dedicada al narcotràfic, els investigats de la qual són venedors ambulants de begudes.

el dispositiu, que s'ha activat a primera hora d'aquesta tarda, ha mobilitzat més de mil efectius al barri del Raval de la capital catalana, on es realitzen 35 entrades a domicilis, magatzems, algun restaurant i narcopisos.

Els agents, segons han assegurat les mateixes fonts, investiguen un grup de venedors ambulants de begudes i la seva estructura criminal, que acostuma a actuar a la zona del Front Marítim de Barcelona i al districte de Ciutat Vella davant la sospita que també vendrien drogues.

En El dispositiu, en què els Mossos han desplegat fins i tot un helicòpter per donar suport als agents que participen en l'operació, s'estan escorcollant de forma simultània 35 pisos, locals i algun restaurant en els quals es basava la xarxa.

Algun dels pisos registrats eren utilitzats per la xarxa com a punt de venda per al consum d'heroïna, segons les fonts.

Els llauners aprofitaven la seva labor habitual per captar turistes i oferir-los droga, que venien a diversos punts del barri del Raval.

Els Mossos d'Esquadra han establert un equip conjunt amb la Guàrdia Urbana per a portar a terme la investigació contra aquesta xarxa i també amb la Policia Nacional, en aquest cas centrat en l'àmbit d'estrangeria, ja que la majoria de membres de l'organització són d'origen pakistanès.