El detingut per assassinar l'exparella a Terrassa li va treure la vida a cops

L'home detingut per l'homicidi de la seva exparella a Terrassa la va colpejar presumptament a casa seva fins que va acabar amb la seva vida i la va enterrar personalment el 7 d'agost de l'any passat, quatre dies després que ella el fes fora de l'habitatge arran d'una discussió. Així ho explica el titular del jutjat de violència sobre la dona de Terrassa en l'acte en què acorda l'ingrés a la presó del detingut, Jaume B.A., acusat d'un delicte d'homicidi i ocultació de cadàver.

En el seu acte, el jutge sosté que hi ha «indicis sòlids» que apunten que el detingut va matar la víctima, donat que ni disposa de coartada per al moment en què la dona va desaparèixer ni va ser coherent la seva conducta durant els dies posteriors, en els quals va treure diners del compte corrent de la víctima i va arribar a suplantar la seva identitat per fer-se amb un duplicat d'una targeta de crèdit a nom seu.

A més, destaca el jutge, en el moment en què la policia va descobrir el cadàver de la dona, Mònica Borràs, al jardí de l'habitatge que tots dos compartien a Terrassa, el detingut va reconèixer haver-la matat, colpejant-la «sense parar» fins que la dona va caure a terra i que la va enterrar «personalment» el mateix dia.

L'homicidi, sospita el jutge, va tenir lloc quatre dies després d'una violenta baralla en la qual el detingut i Borràs es van agredir «mútuament» i després de la qual la dona va fer fora de casa l'home.

Segons l'opinió del magistrat, quan va desaparèixer, Borràs «es trobava immersa en una greu crisi en les relacions personals» amb el detingut, que va derivar en una «espiral de violència constatada» en l'agressió mútua ocorreguda dies abans de l'homicidi, en què tots dos es van provocar «lesions evidents».

Per al jutge, donades aquestes circumstàncies «resulta raonable deduir que el dia 7 d'agost pogués haver ocorregut un nou incident violent amb una reacció violenta» per part del detingut contra la víctima, amb la qual encara no és clar si seguia mantenint una relació sentimental o si havien trencat, malgrat el que seguien compartint domicili.

Al jutge li sembla sospitós que el detingut, en la seva declaració inicial, quan va denunciar la desaparició de Borràs davant els Mossos d'Esquadra, «pràcticament no donés detalls de les més de set hores que van estar discutint a l'interior del domicili». L'instructor considera així mateix que «no són lògiques ni creïbles» les explicacions que l'home va donar als Mossos d'Esquadra sobre les circumstàncies en què la seva exparella havia desaparegut.