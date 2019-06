Obren un expedient a la professora denunciada per agredir una nena

El Departament d'Educació de la Generalitat obrirà un expedient disciplinari per una falta lleu a la professora de Terrassa que suposadament va agredir una alumna de 10 anys per dibuixar una bandera espanyola en un quadern. El Departament d'Educació considera que no ha quedat provat que hi hagués «maltractament físic» però que hi ha fets com esquinçar en públic el treball d'una alumna o deixar-la sola al passadís que podrien constituir una falta lleu.

Educació va informar que ha estudiat l'informe aportat per Serveis Territorials, l'informe de la mestra, el de la direcció del centre, l'informe d'urgències del Consorci Sanitari de Terrassa, la denúncia efectuada als Mossos i una instància del pare presentada a l'oficina gestora de Terrassa del Departament d'Educació. Després d'analitzar la documentació aportada per totes les parts, la conselleria ha conclòs que «no s'ha pogut evidenciar fefaentment maltractament físic».

No obstant això, tenint en compte els mateixos informes, Educació va confirmar que «hi ha fets que presumptament es van dur a terme per la docent, com esquinçar en públic el treball d'una alumna o deixar-la sola al passadís», que «podrien constituir una falta lleu».

Educació també va considerar que dels informes «no es percep motivació ideològica de la docent en la seva actuació, perquè també va rebutjar els símbols i els dibuixos d'altres alumnes, en considerar que no s'ajustaven als criteris donats a la classe».

Per tot això, la conselleria ha decidit obrir un expedient disciplinari a la professora «en el qual es podrà aportar nova documentació».

També, el Departament d'Educació va confirmar que, com a mesura cautelar, es va establir que la professora, que és tutora del grup de classe on estudia la nena afectada, estigués sempre acompanyada per una docent quan dirigeix una activitat d'ensenyament-aprenentatge a l'aula.

La mesura s'ha aplicat després que dimecres 19, el Departament d'Educació decidís obrir una investigació per aclarir la presumpta agressió de la professora a una alumna de 10 anys per haver dibuixat una bandera espanyola en un quadern.

La investigació es va iniciar després de la denúncia per lesions que va presentar la mare de la nena dimarts 18 a la nit davant els Mossos d'Esquadra contra la mestra, en la qual assegurava que va agredir la seva filla i la va fer fora de la classe per haver dibuixat la bandera d'Espanya en el seu àlbum. Segons la denúncia, la mestra es va acostar pel darrere a la nena, la va aixecar i la va llançar a terra.