Cas 3% i el dinar amb escamarlà del partit Madrid-Barça

La darrera interlocutòria del jutge de l'Audiència Nacional, José de la Mata, posa al descobert l'enginyeria financera del cas 3%. Les estratègies utilitzades pels responsables de l'aleshores Convergència Democràtica de Catalunya i els empresaris presumptament implicats no difereixen gaire d'altres casos de corrupció, alguns ja jutjats. Possiblement la més important és la impunitat amb la qual actuen els seus protagonistes, fet que s'observa clarament quan s'analitzen els correus electrònics i els documents, la majoria dels quals són localitzats en caixes fortes.

Les pistes són aquelles que els principals investigats en la causa deixen al seu darrere, possiblement pensant que aquelles dades mai s'arribaran a conèixer. És així com s'ha pogut determinar com els empresaris feien mans i mànigues per acontentar els polítics que havien de decidir a qui s'adjudicaven les obres i no es limitaven a pagar el percentatge establert, sinó que també pretenien quedar bé perquè no s'oblidessin d'ells.

JERARQUES POLÍTICS

En la investigació del cas 3% han aparegut regals de Nadal, dinars, partits entre el Barça i el Madrid i fins i tot el «patrocini» del club de futbol de l'Olot. Al magistrat no li passen desapercebudes aquestes dades i destaca que en alguns casos «la vinculació amb una adjudicació específica no existia, i les donacions es realitzaven, d'acord amb els jerarques polítics del partit, per crear o mantenir una bona relació amb el partit i els seus jerarques, i així ser considerades "elegibles" i ser tingudes en compte per a futures adjudicacions il·lícites, és a dir, simplement per aconseguir millorar les expectatives de ser beneficiaris d'aquests contractes».

A ningú se li escapa que l'objectiu d'uns i altres era amagar el tripijoc a ulls de la justícia i de l'opinió pública. Segons la interlocutòria, «les empreses van actuar sempre amb l'afany de dissimular aquestes donacions mitjançant, fonamentalment, dues operatives: d'una banda, en relació amb el seu origen, realitzant els pagaments des de diferents empreses o fundacions pertanyents al mateix grup empresarial, per ocultar i dissimular el seu origen; de l'altra, en relació amb el seu destí, destinant els pagaments a les diferents fundacions que tenia disponibles CDC per obtenir finançament, Catdem i Fundació Fòrum Barcelona, per ocultar al destinatari final».

EL «PATROCINI» DEL CLUB DE FUTBOL A OLOT

Una de les contractacions més analitzades en la interlocutòria és la gestió dels serveis públics municipals de recollida de residus i neteja viària de l'Ajuntament d'Olot. En les proves obtingudes, s'observa com es negocia la millor fórmula per fer les donacions. Així, el jutge destaca: «Es va confiscar un document en el qual Carles del Pozo Cerdà, gerent de CDC, assessora Jordi Duran Vall-Llosera (d'Urbaser), sobre el que considera com a "opció més prudent i beneficiosa" per reunir fons a l'esmentada formació política».

José de la Mata afegeix que també va ser confiscat un correu electrònic entre Carles del Pozo Cerdà (gerent de CDC) i Jordi Duran Vall-llosera, en què «el primer transmet al segon el següent: "Per a les dues parts, és més prudent i beneficiós un donatiu que un conveni. El conveni requereix de la publicitat expressa, així com d'un seguiment de les activitats finançades"».

La investigació descobreix com l'empresa del constructor i president del Reial Madrid, Florentino Pérez, i les seves filials intenten amagar la seva vinculació amb les donacions que fan a la fundació de CDC.

«La conclusió -afegeix el magistrat- és la vacuïtat dels convenis signats pels dos actors principals, Fundació ACS, vinculada a l'entitat mercantil Grup ACS i la Fundació Fòrum Barcelona, vinculada a CDC, pel paper actiu i negociador que exerceix Jordi Duran Vall-llosera com a apoderat de l'empresa Urbaser SA, la qual forma part de l'estructura empresarial del grup ACS i la instrumentalització per part d'aquesta de la seva Fundació amb la realització de donacions, per suposadament, evitar, d'una banda, la vinculació directa d'Urbaser SA amb el pagament d'aquestes donacions i, de l'altra, aconseguir l'adjudicació del contracte objecte d'investigació».

Malgrat tots els esforços, els documents que s'havien guardat a la seu de l'empresa van posar al descobert la relació entre les dues parts i fins i tot el poc dissimulat patrocini del club de futbol de la ciutat: «En el registre practicat a la seu d'Urbaser es va trobar una carpeta amb l'anagrama Urbaser i la inscripció "Olot", en la qual es va trobar un correu electrònic enviat (...) a diversos destinataris (...) En aquest correu s'aborda una reunió per al 23.03.2012, relatiu a certs aspectes del contracte d'Olot, constant les anotacions manuscrites següents: "2. Pagarés per al futbol de l'Olot; PAGARES 8 anys + 2 = 24.000 ? 3. Factures d'Urbaser de les Aportacions. Anar donant factures a mesura que els anem rebent. Després farem l'operació contractual"».

El jutge afegeix: «És a dir, que casualment Urbaser acorda de patrocinar l'equip de futbol d'Olot. Cal destacar que la durada del "patrocini" seria la mateixa que el contracte subscrit entre l'Ajuntament d'Olot i la UTE Ifga-Urbaser adjudicat el 17.10.2011».

ESTACIÓ DE L'AVE GIRONA I «EL PAPER DE LES EMPRESES EN EL CATALANISME MODERN»

En el registre practicat en el domicili de TEC4, l'empresa que es va guanyar el concurs per redactar diversos projectes per a l'estació de l'AVE a l'aeroport de Barcelona es van localitzar diversos documents d'interès en relació amb aquesta operació.

Un d'ells és un «correu electrònic de Garcia Bragado Dalmau -de l'empresa TEC-4, (...), de 2012.11.17, amb el contingut següent: "En els últims mesos hem iniciat un debat i un procés de reflexió sobre el paper de les empreses en la contribució al desenvolupament d'un catalanisme modern, cosmopolita, dialogant, integrador que permeti avançar en la transició cap a una nova etapa on les empreses com la nostra tinguin millors oportunitats de desenvolupament. En aquest sentit hem decidit deixar de ser indiferents i promoure en la mesura de les nostres possibilitats aquest catalanisme actiu, ara que no està deslligat de les necessitats econòmiques del país, per això hem acordat... Perquè continuï aglutinant aquest nou catalanisme. Amb aquesta finalitat s'acorda fer un donatiu de 50.000 USD (dòlars americans) a la fundació CATDEM"».

No va ser l'únic document d'interès localitzat en el domicili del representant de l'empresa. Alguns d'ells no estaven segellats ni firmats però deixaven clar quin era l'argument per justificar la donació: «Ferrand Casanova Baro, administrador solidari de TEC4 SA d'acord amb els socis majoritaris de la societat ha disposat fer un donatiu de cinquanta mil euros (50.000 ?) a la Fundació Catalanista i Democràtica (CATDEM), per contribuir a la defensa de la cultura i els interessos de Catalunya". La decisió empresarial de contribuir a la defensa de la cultura i els interessos de Catalunya es produeix exactament en els dies següents a la casual adjudicació del contracte públic», afegeix de la Mata.

DATES PROPERES SOSPITOSES EN ELS TÚNELS DE LA PLAÇA DE LES GLÒRIES

El contracte el va adjudicar l'empresa pública Bimsa de l'Ajuntament de Barcelona el febrer de 2015. Crida l'atenció la coincidència de dates entre el procés del contacte i les donacions a Catdem: «El 22-12-2014 s'ingressen 40.000 ? en un compte corrent de Catdem. El dia 15-01-2015, tres dies després que acabi el termini de presentació d'obres per a la licitació, COPISA, una de les mercantils que conformen la UTE, dona 25.000 ? a Catdem. El dia 15-05-2015, després de reunió entre Andreu Viloca Serrano [extresorer de CDC] i Xavier Tauler Ferré [de l'empresa COPISA], després de finalitzar l'obertura de pliques i realitzar-se l'adjudicació definitiva de l'obra, COPISA ingressa 50.000 ? a Catdem».

EL CARRIL BICI DE BARCELONA I ELS REGALS DE NADAL

Bimsa va adjudicar a una UTE on hi havia l'empresa Oproler la construcció de diversos trams de carril bici a la ciutat el 2014, quan encara estava governada per CiU. El delegat d'Oproler a Catalunya era Josep Manel Bassols, exalcalde d'Anglès per CiU, i imputat en la causa. Un dels documents de la investigació revela l'entrega de regals a càrrecs polítics.

En aquest fragment que destaca de la Mata, s'hauria fet un regal a un càrrec de CDC i a un altre de Bimsa: «En el comunicat comercial de 08-01-2014, hi figura una anotació referent a BIMSA [l'organisme que adjudica l'obra], en què l'objectiu de la mateixa és "Compra regal nadalenc UTE a A.Sánchez i I. Santolaria", marcant com a resultat "Lliurament en menjar 09-01-2014 ". En el document corresponent als desplaçaments de l'any 2014 i en el full corresponent al mes de gener, Bassols Puig a la zona de despeses corresponents als pagaments efectuats amb la Visa de la mercantil Oproler, reflecteix el dia 08-01-2014, una despesa de "Factura UTE carril bici, Obsequis BIMSA". La factura, d'El Corte Inglés, és per un import de 579,86 ?, per " 3 días ensueño Gourmet"».

ADEQUACIÓ INSTITUT LLUÍS PEGUERA MANRESA

L'empresa pública de la Generalitat Infraestructures.cat va adjudicar a Grup Soler i Oproler l'adequació de l'Institut Lluís Peguera de Manresa el 2012 per més de 2,6 milions d'euros. En el següent fragment, el jutge destaca la proximitat entre l'adjudicació i un ingrés bancari a Catdem: «El dia 26-10-2012 té entrada en el compte de CAIXABANK (...), de CATDEM, la quantitat de 25.000 ?, amb el concepte "Grup Soler Constructora SL. Ingrés xec aliè", i data valor 29-10-2012. Aquest moviment es produeix l'endemà de l'adjudicació final de la licitació (26-10-2012).

PERLLONGACIÓ FGC SABADELL

El nom de Josep Manel Bassols torna a aparèixer en el contracte de perllongació de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) a Sabadell. Entre la UTE adjudicatària hi ha Oproler i, segons la investigació, s'hauria convidat a qui va ser el director general d'Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell Polo, a un partit a Madrid, amb dinar amb escamarlans inclòs, on havia d'assistir, però no hi va poder anar, l'extresorer de CDC Andreu Viloca.

El magistrat posa de manifest que «entre les dates 16 i 24-10-2014, consten una sèrie de comunicacions extretes del telèfon mòbil intervingut a Bassols Puig, que tenen per objecte traslladar diverses invitacions a Rosell Polo per assistir al partit de futbol a Madrid entre el Reial Madrid i el FC Barcelona, amb el corresponent trasllat afegint a més un àpat. Un cop a Madrid, anteriorment a la trobada esportiva es porta a terme la corresponent invitació a un dinar a Rosell Polo al restaurant La Trainera, pagat amb la corresponent VISA d'empresa d'Oproler (document de despeses redactat per Bassols Puig i emmagatzemat en l'ordinador propi). (...) No va poder fer-ho, malgrat estar convidat, Viloca Serrano, però Bassols Puig li va enviar un missatge dient-li que l'hi trobaven a faltar i adjuntant una fotografia d'un plat amb un escamarlà».

CONSERVACIÓ OBRA CIVIL DE TERRITORI DE LA GENERALITAT

El Departament de Territori de la Generalitat va adjudicar per 7,2 milions d'euros diverses obres de conservació a Pasquina s.a., administrada per l'empresari de Berga, Fèlix Pasquina Olivé. En un dels registres a l'empresa es va localitzar un document titulat «Fundació Catdem 174.000 euros».

José de la Mata revela com es van localitzar dos documents iguals a la fundació covergent i a l'empresa adjudicatària: «Es localitza el correu electrònic enviat per Anna Benítez Bueno, del departament d'Administració de CDC, a Viloca Serrano de data 07.03.2012, i com a annex document Word adjunt amb el nom "Model Acord de Govern", sent el model aprovat per la Fundació CATDEM, que té el mateix contingut a excepció de l'anotació Fundació CATDEM 174.000 ?, desprenent per tant que és un model propi de la Fundació i probablement hauria estat facilitat per la pròpia Fundació CATDEM a Pasquina Olivé».

OBRES ADJUDICADES PELS AJUNTAMENTS DE CDC DE LLORET I FIGUERES

La investigació també ha posat al descobert diverses obres que ajuntaments governats per Convergència adjudicaven a les mateixes empreses que posteriorment feien donacions a les fundacions del partit. En el registre practicat a la seu de l'empresa Teyco, a Barcelona, es van localitzar diversos correus electrònics en els quals l'extresorer de CDC Daniel Osacar es dirigeix a l'empresari de Teyco Jordi Sumarroca «sol·licitant-li un certificat de donacions efectuades per Bluegreen Village SL l'12-04-2012 i el 29-10-2014, per imports de 40.000 ? cada un, adjuntant fins i tot el format de certificat que hauria de ser usat, i el mateix en relació amb TEYCO SL, en aquest cas per dues donacions de 50.000 ?, de dates 05-05-2009 i 19-05-2009».

HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL A SANT CUGAT

Entre les obres investigades hi ha l'acabat d'un edifici d'habitatges de protecció oficial encarregat per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, a través d'una empresa pública. El jutge segueix la pista del 3% gràcies a la documentació localitzada en una caixa forta que posa en relleu la similitud entre el cost de l'adjudicació del projecte i el percentatge (ja mític) entregat a la fundació del partit.

Al jutge no li passa desapercebuda la «coincidència»: «La causa concreta per la qual es vincula aquesta adjudicació amb el finançament del partit CDC no es limita al fet que TEYCO realitzés donacions en dates pròximes a la seva adjudicació, sinó que aquesta obra va ser localitzada i relacionada, al costat d'altres, en un document que es va confiscar en una caixa forta a Jordi Sumarroca (TEYCO). En aquest document, s'estableix una relació entre una sèrie d'adjudicacions, el pagament d'una quantitat en percentatge aproximat al 3%, i una successió de dates en què, precisament, TEYCO va realitzar donacions per aquesta quantitat a les fundacions vinculades a CDC».