Estabilitzat l'incendi forestal de Maials, que ha cremat unes 15 hectàrees

Continua estabilitzat l'incendi iniciat el dissabte a la tarda a Maials (Segrià), que ha cremat unes 15 hectàrees de vegetació forestal, segons els Agents Rurals. Un total de 36 dotacions dels Bombers, de les 45 que hi van treballar el dissabte a la tarda, han seguit fent tasques d'extinció durant la nit per tal de controlar el foc. Segons han informat els Bombers vora les vuit del matí del diumenge, i després d'haver fet el relleu de personal, una vintena de dotacions terrestres continuen treballant a la zona, amb dues unitats GRAF, i es preveu la incorporació d'un helicòpter. Els Agents Rurals han informat que treballen amb la hipòtesi que l'incendi, que ha començat al voltant de les sis de la tarda, s'hauria originat a partir d'un pneumàtic de camió. Les flames estan situades a la zona del Mas de Noguers i es descarta que puguin afectar habitatges. Amb tot, el foc ha obligat a tallar la C-12 en tots dos sentits entre Flix i Maials i es fan desviaments per la C-233.