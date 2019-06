Buch, disposat a «parlar» d'assumir lideratge a l'espai postconvergent

El conseller d'Interior, Miquel Buch, es va mostrar ahir disposat a «parlar» de la possibilitat d'assumir un paper de lideratge a l'espai polític postconvergent, segons declaracions a RAC1. L'actual titular d'Interior va assenyalar que els noms que es publiquen aquests dies en els mitjans de comunicació sobre les persones que podrien convertir-se en dirigents o líders de l'espai polític de Junts per Catalunya (JxCat), el PDeCAT i La Crida, són com els fitxatges de pretemporada que publica la premsa esportiva. Miquel Buch va relacionar l'aparició del seu nom com a possible líder de l'espai postconvergent amb la seva trajectòria política: «Deu anys d'alcalde -Premià de Mar-, sis al front ACM (Associació Catalana de Municipis), aquest any a Interior, suposo que poden avalar que hi hagi algú que pensi que pugui fer aquesta feina», va reconèixer. «Si el partit, si els militants, si els associats -va afegir- creuen que és el perfil bo per tirar endavant aquesta situació o aquest moment que vivim, podem arribar a parlar».

No obstant això, va voler puntualitzar que, per a ell, «el partit no deixa de ser un instrument per aconseguir una independència» i, encara més, va assegurar que la independència de Catalunya «no deixa de ser una eina, perquè el projecte definitiu és Catalunya i la seva gent».

La necessitat d'ordenar l'espai polític postconvergent va ser un dels assumptes que els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas van abordar el passat dia 19 en una reunió a Waterloo (Bèlgica). Primer hi ha el PDeCAT, el partit hereu de CDC; segon, JxCat, la marca electoral que va crear Puigdemont juntament amb el PDeCAT -que ostenta la propietat de la mateixa-; i finalment La Crida Nacional per la República, una associació impulsada també per Carles Puigdemont, juntament amb el president Quim Torra i Jordi Sànchez, en presó preventiva.