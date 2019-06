Desenes de persones es manifesten a Madrid per la llibertat dels polítics presos

Desenes de persones es van concentrar ahir a Madrid per reclamar la llibertat dels líders independentistes empresonats. Els manifestants, convocats per la plataforma Madrileños por el derecho a decidir, es van reunir a la Puerta del Sol amb nombroses banderes estelades, republicanes i llaços grocs, a més de pancartes reivindicatives a favor del dret a l'autodeterminació. La marxa va acabar amb la lectura d'un manifest que denuncia «irregularitats» al judici de l'1-O i demana una solució «democràtica» per a la qüestió catalana. Així mateix, la plataforma va emplaçar els manifestants a assistir a la mobilització del 2 de juliol convocada pel Consell per la República Catalana a Estrasburg. La mobilització es va emmarcar dins de la convocatòria de diverses marxes a favor de la llibertat del govern Puigdemont que se celebren durant tot el cap de setmana a l'Estat i també a diverses ciutats franceses com París, Tolosa o Lió.

Aquesta concentració va coincidir amb la decisió del Suprem de denegar la llibertat als presos polítics fins que no hi hagi una sentència ferma del judici al Procés, que probablement serà cap a la tardor d'aquest mateix any, coincidint amb els dos anys de presó de Jordi Sànchez , Jordi Cuixart, Oriol Junqueras i Joaquim Forn.

Entre les persones que van anar a la concentració hi havia la diputada de la CUP al Parlament Natàlia Sànchez, que va agrair la «solidaritat» i el suport de Madrid per una causa que considera «compartida».