El diputat de Cs Toni Roldan deixa el partit pels acords amb Vox

El diputat, portaveu econòmic de Cs al Congrés i membre de l'executiva del partit, Toni Roldan, es dona de baixa de la formació pel "gir a la dreta" de la formació que lidera Albert Rivera després dels acords amb Vox a llocs com Andalusia. Aquest mateix dilluns, Roldan té previst fer una compareixença per explicar la seva decisió.

Considerat deixeble de l'economista Luis Garicano Gabilondo, ha treballat com a assessor econòmic del Secretari General de la Delegació Socialista Espanyola al Parlament Europeu i en la Direcció general d'Economia i Finances de la Comissió Europea. El 2015 va ingressar a Ciutadans. Aquell mateix any ja va ser elegit diputat per Barcelona a les eleccions generals.