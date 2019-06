Presó per a 13 dels detinguts en una operació contra el narcotràfic al Raval

El titular del jutjat d'instrucció número 16 de Barcelona va decretar presó per a 13 dels 37 detinguts en la macrooperació policial contra el tràfic de drogues al barri del Raval que van passar dissabte a disposició judicial. Després de prendre declaració als 37, el jutge va acordar la presó provisional sense fiança per a 13, mentre que la resta va quedar en llibertat provisional amb diferents mesures cautelars, segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC ). La causa contra aquests arrestats està oberta per presumptes delictes contra la salut pública i grup criminal. En la macrooperació, dirigida especialment contra un xarxa dedicada a la venda ambulant de begudes, coneguts popularment com a «llauners», es va detenir 58 persones i hi van participar més de mil agents dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Nacional i de la Guàrdia Urbana.