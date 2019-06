Pujol posa en entredit que la investidura de Colau no hagi sigut «una operació d'Estat»

El portaveu parlamentari de JxCat, Eduard Pujol, va insistir en criticar la investidura d'Ada Colau com a alcaldessa de Barcelona per evitar un alcalde independentista i va assegurar que «si no es tracta d'una operació d'Estat» –com va negar la mateixa Colau–, «l'Estat s'hi ha posat molt bé i els comuns també».

En una atenció als mitjans a Berga, Pujol va posar en dubte el compromís de Colau amb els presos i concretament amb el regidor electe Quim Forn, en presó preventiva, i li va retreure que la seva actitud els darrers anys «no hagi excel·lit» en aquest aspecte, per assegurar després que el pacte amb el PSC a Barcelona «n'és una demostració».

D'altra banda, Pujol també va referir-se a la possibilitat que el regidor Manuel Valls sigui el nou Minsitre d'Exteriors de l'executiu de Pedro Sánchez, com va apuntar el diari francès Le Figaro, i ho va qualificar d'«ocurrència». «Valls és la pitjor cara de l'anticatalanisme». En aquest sentit, va afegir que no entén com «algú incapaç de mantenir la dignitat de donar la mà a un pres polític o al president de la Generalitat» pot ser una bona opció «per liderar un projecte de diplomàcia».