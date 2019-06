La Generalitat activa l'avís preventiu de contaminació a Catalunya

La Generalitat ha activat aquest migdia un avís preventiu per contaminació atmosfèrica a tot Catalunya per l'augment de les partícules en suspensió per la intrusió de pols del Sàhara, la poca dispersió atmosfèrica i l'ús de la pirotècnia en la revetlla.

Segons ha informat el departament de Territori i Sostenibilitat i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que també ha activat l'avís a tota la connurbació barcelonina, la previsió meteorològica fa aconsellable activar l'avís preventiu que suposa recomanacions per reduir les emissions de partícules, però no restriccions de circulació ni d'altres activitats industrials.

L'avís preventiu és la fase prèvia a la possibilitat d'episodi ambiental, sense que aquest s'hagi de produir necessàriament, i l'objectiu és reduir les emissions de contaminants per evitar un episodi ambiental, per la qual cosa el Servei Català de Trànsit ha començat a posar en els panells lluminosos dels principals eixos viaris que el nivell de contaminació és elevat.

La Generalitat també recomana a la ciutadania que prioritzi l'ús del transport públic i als municipis que aturin o redueixin les activitats o obres amb materials pulverulents.

El govern català ha reconegut que ahir dilluns es van produir cinc superacions del valor límit diari - 50 micrograms per metre cúbic - per a les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) en cinc punts de mesurament a Barcelona (Eixample i Poblenou), Sant Vicenç dels Horts, Sant Adrià de besòs i l'Hospitalet de Llobregat, i no descarta que avui es tornin a superar els límits.

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic farà un seguiment diari dels nivells i valorarà si és necessari activar un episodi de contaminació per partícules, que no comportaria restriccions de vehicles perquè no es tracta de pol·lució de diòxid de nitrogen (NO2) que és el que emeten els motors.

També l'AMB ha posat en marxa el seu protocol d'actuació per als episodis ambientals d'elevada contaminació atmosfèrica, en la seva fase d'avís preventiu de PM10, a causa de la coincidència de la situació climàtica adversa, l'ús de productes pirotècnics durant la revetlla de Sant Joan i la intrusió de pols africana.

El vicepresident de Medi Ambient, Eloi Badia, i el vicepresident de Mobilitat i Transport, Antoni Poveda, han enviat a tots els ajuntaments metropolitans la comunicació de l'activació de les mesures previstes en el protocol que es va aprovar el gener del 2017, i revisat posteriorment.

L'AMB ha recomanat a les empreses constructores d'obres que incrementin la freqüència d'aplicació de reg (amb aigua freàtica o reutilitzada, sempre que sigui possible) i neteja en l'àmbit de l'obra i minimitzar els desplaçaments de maquinàries.

També assegurar que els vehicles i material d'obra que puguin generar pols estiguin correctament tapats amb lones protectores i reduir el transport de primeres matèries i mercaderies, així com aturar els treballs de moviment de terres i de runa.