L'onada de calor a Catalunya pot arribar als 40 graus

La Generalitat ha activat l'alerta per una onada de calor generalitzada, en la qual es preveuen temperatures que poden superar els 40 graus a l'interior de Catalunya, davant el que Protecció Civil ha demanat que s'extremi la precaució i s'adoptin mesures per protegir nadons i ancians.

L'augment de les temperatures, que s'inicia avui a les comarques de Lleida i s'anirà estenent de forma generalitzada a tot Catalunya amb una calor extrema dijous i divendres, ha propiciat un increment del risc d'incendi, ja que coincideix amb una baixa humitat i la presència de vent.

Davant d'aquesta situació, la Generalitat ha activat l'alerta del pla de protecció civil Procicat i ha demanat que s'extremi la precaució en les activitats a l'aire lliure a les hores centrals del dia i s'adoptin mesures per protegir nadons i ancians dels efectes del calor.

Entre d'altres consells, Protecció Civil recomana hidratar-se de forma freqüent, evitar sortir al carrer en hores de màxima insolació, cobrir-se el cap amb gorra i beure més aigua del que és habitual si es treballa en l'aire lliure i, si es practica esport, fer-ho en les hores de menys calor, com a primera hora del matí o al vespre.

En el cas de persones amb malalties cròniques, menors i gent gran, que són els que més pateixen els efectes de la calor sever, Protecció Civil aconsella una hidratació freqüent.

Una altra de les mesures de prevenció que proposa la Generalitat és visitar un cop al dia, en la mesura del possible, a familiars o gent gran que viuen sols per assegurar-se que es troben bé i que s'hidraten correctament.

La Generalitat també aconsella que, en els casos en què no es disposi d'un ventilador o d'aire condicionat a casa, s'opti per passar almenys un parell d'hores en punts com un centre comercial o un equipament públic, com una biblioteca, on hi hagi aire condicionat.

De forma paral·lela a aquestes recomanacions als ciutadans, Protecció Civil ha demanat als ajuntaments que tinguin previstos llocs frescos o sales amb aire condicionat per si és necessari el seu ús i que tinguin especial vigilància de les persones de més de 75 anys, sense suport familiar o sense recursos.

Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, l'onada de calor s'inicia avui a l'oest ia la zona de Lleida, demà s'estendrà al centre i dijous i divendres arribarà al seu màxim, amb una calor extrema que podria afectar de manera generalitzada tota la comunitat.

Aquest episodi de calor, que es podria allargar fins diumenge, farà pujar els termòmetres fins a superar els 40 graus en alguns punts de l'interior, segons la previsió meteorològica.

Seguint el seu protocol intern, l'Agència de Salut Pública de Catalunya també ha activat l'alerta del pla d'actuació per prevenir els efectes de la calor. EFE.