Els presos, destinació a Zuera per arribar dimecres a Catalunya

Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn i Jordi Cuixart han abandonat aquest dimarts a dos quarts de deu del matí el centre penitenciari de Valdemoro a bord d'un autocar de la Guàrdia Civil que els porta a Zuera, a Saragossa, última parada abans d'arribar dimecres a Catalunya.

Ha estat la primera escala d'un trasllat dissenyat per Institucions Penitenciàries que durarà tres dies i que acabarà a Brians II, on passaran a estar sota custòdia dels Mossos d'Esquadra. Carme Forcadell i Dolors Bassa, per la seva banda, seran traslladades dimecres directament des d'Alcalá-Meco a Brians II.

A partir d'aquest moment, l'Àrea Penitenciària dels Mossos es farà càrrec de la custòdia i els distribuirà a les seves presons de destinació. Això és Lledoners en el cas de Junqueras, Romeva, Sànchez, Cuixart, Forn, Rull i Turull, Mas d'Enric en el cas de Carme Forcadell i Puig de les Basses en el de Dolors Bassa.