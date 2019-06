Zapatero revela que va tenir una breu conversa telefònica amb Junqueras

L'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ha revelat que ha mantingut una breu conversa telefònica amb el president d'ERC, Oriol Junqueras, quan aquest ja estava en presó preventiva.

En una entrevista a Rac 1, Zapatero no ha volgut donar detalls del moment en què es va produir la conversa, però ha explicat que va ser abans del judici de l'1-O i que no va arribar a un minut.

Zapatero li va traslladar la seva aposta pel diàleg i s'ha declarat "militant del diàleg i de l'entesa". Segons ha dit, una persona de qui no ha revelat la identitat, li va passar el telèfon per parlar amb Junqueras. Preguntat per si tornaria a mantenir una conversa amb el president d'ERC, Zapatero ha respost afirmativament i ha argumentat que "s'ha de parlar".