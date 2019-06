El Parlament tomba el decret del Govern per limitar el preu del lloguer

El Parlament ha derogat el decret del Govern que volia limitar el preu del lloguer de l'habitatge amb els vots en contra de Ciutadans, PSC, CatECP, CUP i PP.

La consellera de Justícia, Ester Capella, ha demanat l'abstenció dels comuns i dels cupaires perquè el decret pugui tramitar-se com a projecte de llei i, a partir d'aquí, incloure millores. Però tots dos grups s'hi han negat i han acabat votant en contra.

Els comuns han lamentat que el decret "està fet" i que no s'arregla amb la tramitació com a projecte de llei per a canviar-lo només amb esmenes, ja que hi ha un desacord "amb el model que es planteja". Els cupaires han estès la mà per poder impulsar una llei "de veritat" i consensuada: "No podem acceptar aquest decret", han lamentat.