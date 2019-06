Cap membre del Govern anirà a la Nit Logística que presideix el Rei

Cap membre del Govern té previst anar al Saló Internacional de la Logística (SIL), que va presidir el Rei, en la seva primera visita a Catalunya després de quedar vist per a sentència el judici del procés. Felip VI va viatjar a Barcelona per presidir a la nit al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) el sopar i el lliurament dels premis SIL, mentre que, a la tarda, va celebrar tres audiències al Palau Albéniz. Fonts de la Generalitat van confirmar que al sopar de la Nit de la Logística no assistirà ni el president català, Quim Torra, ni cap dels consellers, encara que el Govern enviarà com a representant algun càrrec mitjà. Un dels motius que va portar a prendre la decisió és que no s'hagi previst que la Generalitat pugui prendre la paraula durant el sopar.