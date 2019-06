Un incendi sense control crema més de 4.000 hectàrees a la Ribera d'Ebre

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha fet l'última valoració de l'incendi de la Ribera d'Ebre, a quarts de dues de la matinada d'aquest dijous, amb "la confiança i la garantia" que els bombers que segueixen treballant en l'extinció prepararan l'operatiu de demà perquè quan s'incorporaran una quinzena de mitjans aeris al matí, l'objectiu de poder estabilitzar el foc. Amb una vuitantena de dotacions sobre el terreny l'objectiu és minimitzar la propagació, que es manté, en xifres dels Agents Rurals en 4.000 hectàrees cremades. Els cos dels Rurals corroboren que l'origen de l'incendi ha estat un femer que ha fet autocombustió però assenyalen que no complia amb la normativa.

Els Agents Rurals presentaran una sanció administrativa per "les males condicions" del femer on ha començat el foc i també una denúncia per negligència per l'estat de l'explotació que ha donat lloc a l'incendi. "Els femers han de tenir una base i altres condicions pensades a nivell de gestió de residus però aquestes condicions ajuden a la prevenció d'incendis. Aquest no complia cap requisit de la normativa actua al en explotacions ramaderes" ha dit Marc Costa, director general dels Agents Rurals.