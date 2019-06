Els líders sobiranistes ingressen de nou a les presons catalanes

Els nou presos independentistes van ingressar ahir a la tarda a les presons catalanes de Lledoners, Mas d'Enric i Puig dels Basses on van estar interns abans de ser traslladats a Madrid per al seu judici al Tribunal Suprem.

Els exconsellers Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn, l'exlíder de l'ANC Jordi Sànchez i el d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, van ingressar poc després de les 15 hores a la presó Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada.

En arribar al centre penitenciari, els independentistes presos van ser aclamats per desenes de manifestants, que els van rebre amb banderes estelades i pancartes amb lemes com «Ho tornarem a fer».

A través de la finestreta del furgó dels Mossos que el traslladava, un dels reclusos destinats a Lledoners s'ha dirigit als concentrats, saludant-los amb les mans i fent-los un gest amb el polze alçat.

Poc després de les 15.00 hores, ha ingressat a la presó Mas d'Enric del Catllar (Tarragonès) l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que havia arribat a Brians procedent de la presó madrilenya d'Alcalá-Meco cap a les 14.00 hores. De la seva banda, l'exconsellera de Treball Dolors Bassa va entrar a la presó de Puig dels Basses de Figueres a les 15.45 hores, també procedent de Brians, on ahir al matí va ser traslladada des d'Alcalá-Meco en una conducció directa.

Una vegada en els seus respectius centres penitenciaris, els set reclusos van ser identificats mitjançant l'empremta dactilar, se'ls va practicar una revisió mèdica i van poder trucar per telèfon als seus familiars, segons fonts del Departament de Justícia.

Posteriorment, se'ls destinarà a les cel·les individuals dels mateixos mòduls en què ja van estar ingressats durant els sis mesos previs a l'inici del seu judici al Tribunal Suprem i el pròxim cap de setmana podran rebre les primeres visites de familiars.

Els interns seguiran les rutines previstes per als presos preventius dels seus respectius centres i podran participar en les activitats que es duguin a terme a cadascun dels mòduls on han estat destinats.

«No són a casa»

El president de la Generalitat, Quim Torra, va demanar ahir la «llibertat immediata» dels presos sobiranistes, i va assegurar que els ha vist bé però cansats després del trajecte durant dos dies des de la presó de Soto del Real.

En declaracions als mitjans després de visitar als presos a la presó de Lledoners, acompanyat del vicepresident Pere Aragonès i les conselleres Meritxell Budó i Ester Capella, va qualificar d'incomprensible el trajecte durant dues jornades i va remarcar: «No són a casa sinó en una altra presó».

Torra va assegurar que el fet que segueixin a la presó i no estiguin en llibertat vol dir, segons ell, que l'Estat «no està buscant justícia, sinó la venjança i l'escarment», i va demanar que atengui els requeriments d'organitzacions com Amnistia internacional o Human Rights Watch.

El president de la Generalitat va explicar que en els pròxims dies visitarà també l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l'exconsellera Dolors Bassa per traslladar-los que el Govern està amb elles i lluitarà per la seva llibertat «sense descans».

Va remarcar la seva petició de llibertat per als presos i, en cas que no sigui així, una sentència absolutòria en el judici al Tribunal Suprem.

Torra va afirmar que, si la sentència del Suprem no és absolutòria, el poble «ha de prendre col·lectivament una decisió i així ho farà al Parlament»