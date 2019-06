El TC rebutja suspendre la votació que va impedir que Iceta fos senador

El Tribunal Constitucional continua estudiant si empara a Miquel Iceta després del veto independentista al Parlament que el va deixar fora del Senat, si bé de moment va rebutjar suspendre de forma cautelar l'acord que va establir que l'esmentada votació seria electrònica en haver-se produït ja aquesta. El ple del TC va acordar per unanimitat denegar la mesura cautelar sol·licitada pel PSC de suspendre cautelarment l'acord de la Mesa de 16 de maig del 2019, que va desestimar la sol·licitud dels socialistes catalans que la votació per designar-lo senador s'efectués mitjançant paperetes. Finalment va ser electrònica i secreta i va tenir com a resultat el veto independentista a Iceta, la qual cosa va suposar un «no» inèdit a la cambra catalana, que sempre havia avalat els senadors proposats pels grups, i va frustrar el pla del PSOE de convertir-lo en president del Senat.