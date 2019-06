Jutgen la «Manada» catalana de la que ningú en parla

La fiscalia demana entre 10 i 12 anys de presó per a sis acusats, majors d'edat, d'abusar sexualment en grup d'una menor d'edat -tenia 14 anys en el moment dels fets- a Manresa, en un cas que té similituds amb el de La Manada, ja que segons la fiscalia també hi va haver penetració, i malgrat això només demana penes per abús sexual i no per agressió sexual, és a dir violació. D'aquests acusats, dos són de nacionalitat espanyola i quatre d'origen sud-amercià. A més, hi ha un setè acusat, espanyol i major d'edat, per al qual el fiscal demana 4.380 euros de multa per no haver impedit els fets malgrat que ho podria haver fet, en opinió del Ministeri Públic. El judici se celebrarà a partir de dimarts a l'Audiència de Barcelona.

Segons l'escrit de la fiscalia els fets van passar la nit del dissabte 29 d'octubre del 2016 a les instal·lacions abandonades de l'antiga fàbrica Vinyes, darrere la zona de la FUB de Manresa. Els set acusats es van dirigir a aquell punt per assistir a una festa on hi havia una vintena de joves, la majoria dels quals menors d'edat. Cap a la mitjanit, la víctima i dues persones més van marxar però van tornar al lloc cap a la 1, quan la resta de menors ja havia marxat. Allà, la noia va beure alcohol i va fumar porros, segons la fiscalia, fins que un dels acusats, «sent plenament conscient de l'edat» de la noia perquè «eren amics des de feia molt temps», i també sent «plenament conscient de l'estat d'embriaguesa» de la menor, se la va emportar a un dels recintes, on la va penetrar, diu el relat de la fiscalia. Posteriorment, va tornar amb la resta dels acusats i un d'ells es va dirigir on era la menor per fer el mateix fins que al cap d'una estona tots els processats van entrar al recinte i, «coneixedors de l'edat de la noia i plenament conscients de l'estat d'embriaguesa en què es trobava la menor, la van penetrar per torns». Només un d'ells, que segons el ministeri públic també era coneixedor de l'edat de la noia, es va quedar mirant mentre es masturbava.

A més, un dels processats, diu el fiscal, va exhibir una pistola de fogueig i, fent el gest de carregar-la i «amb ànim d'atemorir els testimonis menors allà presents, va dir 'si algú dels que esteu aquí dieu res del que passa, tindreu problemes amb la vostra família'». Més tard, dos dels processats, per als quals demanen penes més altes, van abusar de nou de la noia malgrat que ella havia expressat dolor i havia demanat que la deixessin, diu el fiscal.

El relat de la fiscalia continua explicant que els dies següents un dels processats va contactar amb els menors abans que declaressin com a testimonis i amb «ànim d'atemorir-los, els va dir que no diguessin la veritat si no volien tenir problemes». Per a aquest processat, el fiscal demana 12 anys de presó per abús sexual continuat, vuit més de llibertat vigilada i dos i 6 mesos de presó per cadascun dels tres delictes d'obstrucció a la justícia que li imputa, a més d'una multa de 8 euros diaris durant 18 mesos. Per a l'altre acusat que va abusar un segon cop de la noia, també 12 anys de presó, 8 de llibertat vigilada i no acostar-se a menys de 1.000 metres d'ella.

Per als altres 4 demana 10 anys de presó i 6 de llibertat vigilada. Per a tots també, la prohibició de comunicar-se amb la noia ni acostar-s'hi a menys de 1.000 metres. Per a un d'aquests acusats, demana un any i mig de presó per amenaces (és qui va mostrar la pistola als menors).

Segons consta en l'escrit de la fiscalia, només un dels processats va entrar en presó preventiva.

En el cas de La Manada, els cinc acusats ara ja declarats culpables de violació, és a dir d'agressió sexual, pel Tribunal Suprem, en un primer moment van ser condemnats per abús sexual per part de l'Audiència de Navarra, que és el delicte pel qual la fiscalia demana que es condemni els acusats de Manresa.