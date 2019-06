VÍDEO | Un jove pateix una agressió homòfoba a Barcelona: «Et faré heterosexual a hòsties»

Un jove ha patit aquest dijous a la nit una agressió homòfoba en un local al centre de Barcelona. "Et faré heterosexual a hòsties", va amenaçar un home a un jove, a qui retreia la seva manera de vestir.



En uns fets que s'han difós a través d'un vídeo a Twitter, l'home amenaça davant del personal de seguretat del local de pegar el jove, que li diu que està celebrant el Dia de l'Orgull LGTBI. "Em faltes al respecte per vestir així en un lloc públic i més si hi ha nens petits", li respon l'agressor. L'Observatori contra l'Homofòbia i el Pride Barcelona han condemnat els fets.



"Estem totalment indignats per aquest greu episodi d'homofòbia", han dit des del Pride, mentre que l'Observatori contra l'Homofòbia ha animat el jove agredit a denunciar l'acte homòfob.





"Te voy a hacer heterosexual a ostias"

Hoy mi amigo ha sufrido un ataque en un McDonalds de barcelona por su forma de vestir tan "femenina". Es irónico que esto pase el mismo día que el pregón del pride pero hay que seguir luchando para acabar con estos actos y estas personas. pic.twitter.com/N4yu9DJIYg — paleo_20 (@paleo_20) 27 de juny de 2019