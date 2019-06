100.000 persones omplen els carrers de Barcelona en l'edició més multitudinària del Pride

Música, ball i banderes de l'arc de Sant Martí. La manifestació del Pride ha desplegat un any més el seu ambient festiu i reivindicatiu a Barcelona. Malgrat l'onada de calor, 100.000 persones segons l'organització han sortit al carrer aquest dissabte per celebrar la diversitat sexual i defensar els drets de les famílies LGTBI, protagonistes d'aquesta edició del Pride.

La marxa ha arrencat a les sis de la tarda als jardins de les Tres Xemeneies i ha recorregut l'avinguda del Paral·lel fins a l'escenari instal·lat a la plaça d'Espanya, on el periodista Toni Cruanyes ha llegit un manifest en defensa de la diversitat familiar, que ha remarcat que és "un element de cohesió social".

En una edició amb més de 30 carrosses desfilant pels carrers de Barcelona, les entitats organitzadores han demanat en un manifest llegit per Cruanyes que "es respecti i valori" la diversitat familiar, així com la igualtat de drets en l'àmbit sanitari o en l'afiliació de les criatures de les parelles LGBTI sense importar el seu origen. "Són models familiars igual de vàlids a la societat", ha reivindicat Cruanyes.

En aquest sentit, el periodista ha assegurat que és "fonamental" aconseguir la protecció legal per a les parelles LGBTI, per garantir que són "ciutadans amb dret a existir" i assegurar també la protecció dels fills. "Sense drets civils no existim, no té valor l'existència", ha seguit. Així, Cruanyes ha reivindicat "l'activisme persistent i sense treva" que considera que les famílies LGBTI fan a diari, i ha celebrat com aquests nous models familiars "estan reinventant la família" a la seva manera i "sense barreres".

La jornada, que segons l'organització ha comptat amb més de 400.000 participants a les activitats preparades durant tot el dia, ha conclòs amb un concert posterior al manifest, a càrrec d'Inna, Vengaboys, Chenoa, Sharonne, Merche Mar, La Terremoto, Tamta i Karina. El Pride d'enguany ha coincidit amb la celebració dels 50 anys d'Stonewall, la revolta a Nova York que va iniciar el moviment LGBTI.